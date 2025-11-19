Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли. Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества
Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества к концу 2025 года на 15-20%
18 ноября ТАСС сообщил, что заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о росте телефонного мошенничества и неудачных действиях по его снижению. По словам Кузнецова, «переломить статистику по потерям не удалось».
Он отметил, что принимаемые правительством и спецслужбами меры не помогли. Речь идет, например, об ограничении работы WhatsApp* и Telegram, агитации граждан к переходу в госмессенджер Max, новой схеме «охлаждения» сим-карт.
Кузнецов подчеркнул, что о неутешительной ситуации свидетельствуют данные, статистика и количество украденных денег у жителей России.
«Наша статистика говорит о том, что это не менее 300 миллиардов рублей у россиян было потеряно по итогам 2024 года. Мы очень надеялись на то, что этот тренд произойдет и будем там эту статистику ломать. Тем не менее, мы прогнозируем к концу года рост на 15-20% по потерям россиян по направлению телефонного мошенничества», — добавил он.
Как писали Юга.ру, в августе в Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей. Преступники использовали мессенджер Max.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.