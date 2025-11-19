Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли. Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества

Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества к концу 2025 года на 15-20%

18 ноября ТАСС сообщил, что заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о росте телефонного мошенничества и неудачных действиях по его снижению. По словам Кузнецова, «переломить статистику по потерям не удалось».

Он отметил, что принимаемые правительством и спецслужбами меры не помогли. Речь идет, например, об ограничении работы WhatsApp* и Telegram, агитации граждан к переходу в госмессенджер Max, новой схеме «охлаждения» сим-карт.