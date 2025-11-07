Сутки без сети. В России хотят ввести «период охлаждения» для доступа к интернету после зарубежных поездок
Российских абонентов ждет верификация для доступа к мобильному интернету после роуминга
7 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что в России готовится нововведение для отечественных сим-карт — суточное отключение мобильного интернета и смс для абонентов, вернувшихся из-за рубежа или не пользовавшихся картой больше 72 часов. Об этом изданию рассказали информированные источники на телеком-рынке.
Чтобы восстановить связь досрочно, потребуется пройти верификацию. На телефон будет поступать смс со ссылкой для ввода капчи — проверочного кода, подтверждающего, что действие выполняет человек, а не автоматизированная система.
По мнению экспертов, мера направлена на противодействие использованию сим-карт для управления беспилотниками. Как пояснил директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко, в обращении до сих пор много «бесхозных» номеров, в том числе оформленных на реальных людей без их ведома, которые могут применять в целях, связанных с атаками БПЛА.
Специалисты отмечают, что технически реализовать механизм верификации через капчу возможно. Это позволит сократить недовольство пользователей, особенно в аэропортах, где каждая минута на счету. Однако остаются вопросы к готовности операторов обеспечить бесперебойную работу системы.
Как подчеркивает гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов, сами по себе ограничения связи не гарантируют полной защиты от угроз. Необходим комплексный подход, сочетающий цифровые, радиоэлектронные и физические методы противодействия.
Представители Минцифры, «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и Т2 воздержались от комментариев по данной теме.
Напомним, на территории РФ начали блокировать мобильный интернет и смс на иностранных сим-картах. Ограничение действует в течение первых суток после въезда в страну.
Как писали Юга.ру, в начале ноября СМИ сообщили, что в России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет.