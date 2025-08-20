В Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей. Преступники использовали мессенджер Max

«Сделано это все было, к слову, через мессенджер Мах — новый, безопасный, российский мессенджер, потому что в Telegram и WhatsApp звонки не работают. Предварительно с сыном связались через Telegram, но сказали установить Maх, и дальше раскручивали уже через него», — рассказал отец ребенка.

Затем с ребенком через Telegram связался мужчина в форме ВСУ и заявил, что мальчик дал ему координаты для наведения дронов и ракет. После этого последовал звонок от «сотрудника МВД», который начал пугать, что его родителей посадят в тюрьму за госизмену.

12-летнему мальчику в компьютерной игре написала девочка. После недолгой переписки она спросила, где тот живет. Ребенок прислал ей фото карты, на которой кружком обвел свой дом.

19 августа 161.ру сообщил , что в Ростове-на-Дону семья столкнулась с мошенниками, которые действовали через российский мессенджер Max. Преступникам удалось выманить почти 1 млн рублей.

Напуганный мальчик взял найденные дома 575 тыс. рублей и понес в указанное мошенниками отделение банка. По словам отца, его сын на протяжении 40 минут складывал в банкомат пачку купюр на глазах менеджера. И никаких вопросов у сотрудницы к происходящему не возникло.

Получив деньги, преступники продолжили раскручивать ребенка. В итоге он взял телефон матери и зашел в мобильное приложение банка. После этого мошенники поменяли пароль и взяли на женщину кредит на 300 тыс. рублей под 49% годовых. Кроме того, мальчик сфотографировал с обеих сторон все банковские карты, которые нашел в доме, и отправил снимки аферистам.

Родители узнали о произошедшем после того, как матери ребенка позвонили из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Полиция возбудила уголовное дело.

Отец мальчика заявил, что его сына сильно запугали.

«Мы с ним много раз говорили о том, что есть мошенники, что бывают такие случаи. Но они его так обработали, что мы несколько часов не могли его успокоить и доказать, что это были мошенники, что нам ничего не угрожает. Он же нам отвечал, что он нас спасал, спасал наш дом. Психологически его обработали до того, что он себя не контролировал», — пояснил отец.

Что касается банков, то в отделении, куда мальчик понес деньги, заявили, что сотрудники не обязаны останавливать детей, которые при них кладут пачки купюр в банкомат. Во втором банке родителей обязали выплачивать оформленный кредит.

«Формально по закону нам даже никто ничего не должен. По идее полиция должна найти тех, кто украл деньги, потом я должен подать на мошенников в суд и взыскать деньги. Перспектива по сути нулевая. Это невозможно, а если и возможно, то растянется на годы», — подытожил отец обманутого ребенка.

Напомним, 8 августа эксперты сервиса «Защитник МТС» сообщили, что в россйском мессенджере Max зафиксированы первые случаи активности мошенников, которые тестируют новые схемы обмана пользователей.