Связь под контролем силовиков. Новый законопроект обяжет российских операторов блокировать услуги по требованию ФСБ

Документ обязывает операторов связи немедленно приостанавливать услуги по запросу ФСБ. По официальной информации, инициативу разработали для защиты граждан и государства от угроз. Она призвана унифицировать процедуру, которая до сих пор не была четко регламентирована.

10 ноября «Ведомости» сообщили , что Минцифры разработало поправки в закон «О связи». Их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

С весны 2025 года операторы сталкивались с запросами на отключение от разных ведомств, что приводило к неразберихе и длительному восстановлению связи. Новый документ определяет ФСБ как единственный орган, уполномоченный давать такие команды в рамках борьбы с терроризмом, экстремизмом или кибератаками.

Для операторов важным нововведением станет освобождение от ответственности перед абонентами за неисполнение договорных обязательств при выполнении требований спецслужб. Это создает единую систему оперативного реагирования, где блокировка номера происходит как временная мера без решения суда — исключительно на основе внутреннего акта ведомства.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предположил, что к случаям, когда операторы должны будут прекращать обслуживание абонентов, будут относиться проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков, обеспечение безопасности при ЧС или важных государственных мероприятиях, борьба с организованной преступностью.

МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2 отказались давать комментарии изданию.