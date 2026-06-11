БПЛА атаковали Северский район. Загорелся НПЗ, пострадал один человек

11 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью БПЛА атаковали Северский район. Обломки дрона упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Пожар уже потушили.

Кроме того, обломки беспилотников обнаружили по четырем адресам в частном секторе. В одном из домов загорелась хозпостройка. В остальных взрывной волной выбило стекла и двери. Также повреждена газовая магистраль. Есть информация об одном пострадавшем.