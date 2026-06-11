БПЛА атаковали Северский район. Загорелся НПЗ, пострадал один человек
Режим ЧС ввели в Афипском поселении Северского района после атаки БПЛА
11 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью БПЛА атаковали Северский район. Обломки дрона упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Пожар уже потушили.
Кроме того, обломки беспилотников обнаружили по четырем адресам в частном секторе. В одном из домов загорелась хозпостройка. В остальных взрывной волной выбило стекла и двери. Также повреждена газовая магистраль. Есть информация об одном пострадавшем.
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Кроме того, обломки беспилотников упали на территории СНТ «Нефтяник». В трех частных домах пострадали навесы, кровля, двери и окна.
После ночной атаки беспилотников в Афипском городском поселении ввели режим ЧС. Специалисты обследуют дома и прочие объекты — на основании обращений, которые поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу и администрации.
Напомним, ночью 11 июня Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА. Обломки дрона повредили многоэтажный дом в центре города, два человека пострадали. Место происшествия оцепили.
Как писали Юга.ру, 8 июня в Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелся перевалочный комплекс.