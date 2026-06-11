Краснодарский театр «Гелиос» представил новый спектакль «Старик и море». Когда следующий показ?

Театр «Гелиос» поставил спектакль по повести Хемингуэя. Показываем фото (16+)

21 мая в театре «Гелиос» состоялась премьера спектакля «Старик и море» по повести американского писателя Эрнеста Хемингуэя, за которую в 1954 году он получил Нобелевскую премию по литературе. Философскую историю о борьбе кубинского рыбака с чередой неудач, природными явлениями, морскими обитателями и с самим собой поставила режиссер и руководитель театра Екатерина Константинова.

Актеры Эдуард Степанян и Владислав Никифоров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

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В отличие от других постановок из репертуара театра, «Старик и море» ближе к моноспектаклю — в нем всего три персонажа, но ключевым с большим количеством монологов является старик Сантьяго, которого исполнил ведущий актер и директор «Гелиоса» Эдуард Степанян. «Я всегда за развитие и личности, и актерского мастерства, поэтому на нашей площадке даю возможность актерам пробовать разные формы и жанры спектаклей. Эта форма спектакля достаточно непростая, очень близкая к моно, и в ней открываются новые горизонты для исследований внутренней глубины и для героев, и для зрителей, и для меня как для режиссера», — рассказала Екатерина Константинова.

Актер Эдуард Степанян в роли старика Сантьяго © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Еще один важный персонаж истории — большая рыба — голубой марлин. Ее исполнила ведущая актриса «Гелиоса» Анастасия Ветошкина. «Больше всего мне откликнулся образ Рыбы. Это живое существо, которое тоже имеет свои страхи и боли. Еще в ней огромное количество метафорических значений. Мне захотелось «одушевить» Рыбу, наделить ее человеческим качествами и сделать отдельным персонажем. Именно поэтому выбор пал на этот материал», — добавила режиссер.

Актриса Анастасия Ветошкина в роли рыбы © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Также в спектакле сыграл Владислав Никифоров — воспитанник и актер театральной школы «Гелиос».



Спектакль вновь покажут 21 июня в 17:00 и 19:30. Подробности уточняйте у организаторов. Краснодарский театр «Гелиос» основан в 1991 году. Изначально площадка работала как театральная школа-студия, однако прошла путь до независимого репертуарного театра. Театром руководит режиссер-постановщик Екатерина Константинова. Директором театра и вторым режиссером является ведущий актер «Гелиоса» Эдуард Степанян. В труппе театра — непрофессиональные актеры и ученики театральной студии «Гелиоса». Также в некоторых спектаклях играют профессиональные краснодарские актеры — например, Андрей и Оксана Трегубовы.



В репертуаре театра такие спектакли, как «Тевье-молочник», «Дом Бернарды Альбы», «Гоголь. Чичиков. Игра.», «Только одно чудо.», «Булгаков. Сны. Бег.», «8», а также постановки для детей.