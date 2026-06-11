В парке «Краснодар» пройдет геологическая прогулка. Участники будут искать отпечатки древней жизни
Краснодарцы смогут найти следы древнего океана, сохранившиеся в породах (6+)
Клуб «Палеоведка» анонсировал на 14 июня геологическую прогулку «Каменная летопись Земли». Она пройдет по парку «Краснодар».
Маршрут пройдет через живописные зоны, где можно рассмотреть каменные материалы, из которых создано это общественное пространство. Участники попробуют найти следы древнего океана, сохранившиеся в породах, использованных при строительстве парка.
«Во время прогулки парк откроется совершенно с другой стороны: как огромная геологическая энциклопедия под открытым небом. Будет увлекательно, живо и познавательно — с настоящими древними отпечатками окаменелостей, которые можно увидеть своими глазами и буквально потрогать руками», — рассказали организаторы.
Экскурсовод расскажет:
- как формировались горные породы;
- почему материки движутся;
- как образовывались горы и древние океаны;
- чем отличаются граниты, известняки и песчаники;
- как на Земле появлялись и исчезали древние моря.
Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, археолог рассказал о раскопках могильника возле парка «Краснодар».