В парке «Краснодар» пройдет геологическая прогулка. Участники будут искать отпечатки древней жизни

Клуб «Палеоведка» анонсировал на 14 июня геологическую прогулку «Каменная летопись Земли». Она пройдет по парку «Краснодар».

Маршрут пройдет через живописные зоны, где можно рассмотреть каменные материалы, из которых создано это общественное пространство. Участники попробуют найти следы древнего океана, сохранившиеся в породах, использованных при строительстве парка.