В России сократят массовые отключения мобильного интернета

Вся Россия

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  • © Фото Виктора Сзабо, unsplash.com
    © Фото Виктора Сзабо, unsplash.com

Отключений мобильного интернета в России станет меньше. Минцифры и операторы связи пытаются найти решение

15 июля «Известия» сообщили, что Минцифры и мобильные операторы обсуждают, как сократить массовые сбои интернета на фоне участившихся атак беспилотников. Федеральный чиновник и топ-менеджер одной из сотовых компаний рассказали, что приказы об отключении сотовой связи раньше поступали от Роскомнадзора и силовиков.

Сейчас же распоряжения отдают также местные органы власти, региональные МЧС и другие должностные лица и организации. В итоге заявок стало слишком много. Нередко требования носят хаотичный характер, из-за чего операторы высказывают сомнения по поводу необходимости таких ограничений.

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Кроме того, многие госорганы настаивают на отключении интернета, а потом забывают сообщить о необходимости восстановить его работу.

Минцифры и бизнес хотят создать единые правила отключения мобильного интернета, чтобы упорядочить и сократить массовые сбои связи. Директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что упорядочение процедуры блокировки избавит пользователей от неоправданных отключений, а операторов — от ненужной работы.

Напомним, мобильный интернет не работал в Краснодаре 12 июня. Связи не было сразу в нескольких крупных районах. С 17 июня оператор сотовой связи «Билайн» стал рассылать смс-сообщения о возможных неполадках с интернетом.

Сбои мобильного интернета произошли вечером 24 и 25 июня, а 27 июня они начались рано утром и продолжались до обеда.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что работу мобильного интернета стали ограничивать из-за увеличения количества атак беспилотников по территории России.

В фонде «Общество защиты интернета» заявили, что экономические потери от отключений мобильного интернета в Краснодарском крае могут составлять 5,8 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в России в июне было 655 отключений мобильного интернета, в мае — всего 69.

Интернет Краснодар Мобильная связь СВО Связь

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