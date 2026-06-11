В аэропортах Краснодара и Сочи из-за атак БПЛА задерживаются 129 рейсов

11 июня в 06:07 аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты. Их сняли в 09:25. На вылет задерживаются 19 международных и российских рейсов, на прилет — 22.

В тот же день в 06:13 ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. На момент написания новости авиагавань не принимает и не отпускает воздушные суда. На вылет задерживаются 42 рейса, на прилет — 46.