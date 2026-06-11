В аэропортах Краснодара и Сочи из-за атак БПЛА задерживаются 129 рейсов
В аэропортах юга России вводили ограничения на полеты
11 июня в 06:07 аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты. Их сняли в 09:25. На вылет задерживаются 19 международных и российских рейсов, на прилет — 22.
В тот же день в 06:13 ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. На момент написания новости авиагавань не принимает и не отпускает воздушные суда. На вылет задерживаются 42 рейса, на прилет — 46.
11 июня в Сочи дважды за утро объявляли угрозу атаки БПЛА. Она действует до сих пор. Власти просят жителей не подходить к окнам и не снимать работу системы ПВО.
Ночью 11 июня Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА. Обломки дрона повредили многоэтажный дом, пострадали два человека.
Как писали Юга.ру, 11 июня БПЛА атаковали Северский район: загорелся НПЗ, пострадал один человек.