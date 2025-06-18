Оператор сотовой связи предупредил жителей Краснодара об отключении интернета в целях безопасности
«Билайн» разослал смс-сообщения о возможных сбоях интернета. Жители также жалуются на некорректную работу приложений такси
Вечером 17 июня сотрудникам редакции Юга.ру пришли смс-сообщения от компании «Билайн» о возможных неполадках с интернетом. Ранее операторы связи не предупреждали о сбоях.
«Из соображений безопасности интернет может быть временно недоступен по независящим от нас причинам. Мы подключили вам 100 бесплатных смс на месяц, чтобы вы оставались на связи. <…> Берегите себя», — говорится в сообщении.
Однако и мобильный, и домашний интернет продолжали работать, перебоев не происходило.
Власти объяснили проблемы с мобильным интернетом в Ростове-на-Дону:
Утром 18 июня сервис «Сбой.рф» не фиксирует проблемы с интернетом в Краснодаре. При этом сбои происходят в Санкт-Петербурге. СМИ сообщают, что мобильный интернет перестал работать еще ночью в разных частях города. 18 июня в Санкт-Петербурге начинается экономический форум, где планируется выступление президента России Владимира Путина.
Напомним, что мобильный интернет не работал в Краснодаре 12 июня, в День России. Связи не было в нескольких районах — в центре, Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, на улице Московской и близ парка «Краснодар». В этих местах также было сложно вызвать такси.
Однако сбои в работе такси продолжаются, сообщают сотрудники Юга.ру:
«Яндекс такси» все праздники не работал и сейчас не работает».
«У меня сбоит Uber — определяет место, может построить маршрут, но не отображает карту».
Как писали Юга.ру, краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении.