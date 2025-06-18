Оператор сотовой связи предупредил жителей Краснодара об отключении интернета в целях безопасности

«Билайн» разослал смс-сообщения о возможных сбоях интернета. Жители также жалуются на некорректную работу приложений такси

Однако и мобильный, и домашний интернет продолжали работать, перебоев не происходило.

«Из соображений безопасности интернет может быть временно недоступен по независящим от нас причинам. Мы подключили вам 100 бесплатных смс на месяц, чтобы вы оставались на связи. <…> Берегите себя», — говорится в сообщении.

Вечером 17 июня сотрудникам редакции Юга.ру пришли смс-сообщения от компании «Билайн» о возможных неполадках с интернетом. Ранее операторы связи не предупреждали о сбоях.

Утром 18 июня сервис «Сбой.рф» не фиксирует проблемы с интернетом в Краснодаре. При этом сбои происходят в Санкт-Петербурге. СМИ сообщают, что мобильный интернет перестал работать еще ночью в разных частях города. 18 июня в Санкт-Петербурге начинается экономический форум, где планируется выступление президента России Владимира Путина.

Напомним, что мобильный интернет не работал в Краснодаре 12 июня, в День России. Связи не было в нескольких районах — в центре, Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, на улице Московской и близ парка «Краснодар». В этих местах также было сложно вызвать такси.

Однако сбои в работе такси продолжаются, сообщают сотрудники Юга.ру:

«Яндекс такси» все праздники не работал и сейчас не работает».

«У меня сбоит Uber — определяет место, может построить маршрут, но не отображает карту».