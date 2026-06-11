Новороссийск, Геленджик и Крымск полностью остались без воды из-за энергоаварии
Жители Новороссийска, Геленджика, Крымска и ряда прибрежных поселков Кубани остались без водоснабжения в связи с аварией на электроподстанции
Вечером 10 июня пресс-служба водоканала Новороссийска сообщила, что в нескольких крупных городах и прибрежных поселках Краснодарского края полностью прекратилась подача питьевой воды. Причиной ЧП стал сбой в электросетях, который обесточил насосные станции Троицкого группового водопровода.
По данным ГУП «Кубаньводкомплекс», в зону отключения попали:
- Новороссийск (все городские абоненты и пригороды);
- Геленджик;
- Крымск;
- ряд населенных пунктов Крымского района (включая Троицкое, Молдаванское и Нижнебаканское сельские поселения);
- курортные поселки на Черноморском побережье.
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В новороссийском водоканале пояснили, что возобновить подачу ресурса абонентам удастся после того, как специалисты полностью ликвидируют последствия аварии и восстановят электропитание на подстанции. Точные сроки завершения ремонта пока неизвестны.
Для жителей организуют подвоз. В пострадавшие кварталы направят цистерны, однако они будут курсировать по заявкам горожан.
Напомним, что 29 мая более 40 тыс. жителей Новороссийска остались без холодной воды в связи с прорывом на магистральном водоводе.
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