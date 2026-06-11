Новороссийск, Геленджик и Крымск полностью остались без воды из-за энергоаварии

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Жители Новороссийска, Геленджика, Крымска и ряда прибрежных поселков Кубани остались без водоснабжения в связи с аварией на электроподстанции

Вечером 10 июня пресс-служба водоканала Новороссийска сообщила, что в нескольких крупных городах и прибрежных поселках Краснодарского края полностью прекратилась подача питьевой воды. Причиной ЧП стал сбой в электросетях, который обесточил насосные станции Троицкого группового водопровода.

По данным ГУП «Кубаньводкомплекс», в зону отключения попали:

  • Новороссийск (все городские абоненты и пригороды);
  • Геленджик;
  • Крымск;
  • ряд населенных пунктов Крымского района (включая Троицкое, Молдаванское и Нижнебаканское сельские поселения);
  • курортные поселки на Черноморском побережье.

40 млрд рублей и 14 новых объектов:

В новороссийском водоканале пояснили, что возобновить подачу ресурса абонентам удастся после того, как специалисты полностью ликвидируют последствия аварии и восстановят электропитание на подстанции. Точные сроки завершения ремонта пока неизвестны.

Для жителей организуют подвоз. В пострадавшие кварталы направят цистерны, однако они будут курсировать по заявкам горожан.

Напомним, что 29 мая более 40 тыс. жителей Новороссийска остались без холодной воды в связи с прорывом на магистральном водоводе. 

Как писали Юга.ру, в Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды.

Водоснабжение Геленджик Город ЖКХ Крымский район Новороссийск общество Черное море

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