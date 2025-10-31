Юбилейный — новый Музыкальный? Почему строительство нового храма может утопить микрорайон

Краснодарский край Распечатать

© Фото Юга.ру

Активистка Яна Антонова рассказывает о еще одном потенциальном аргументе против строительства нового храма в ЮМР.

Читатели наверняка знают о той борьбе, которую ведут жители Юбилейного, защищая свою набережную от застройки. На пересечении Рождественской набережной и Платанового бульвара — на аллее 80-летия Краснодарского края — власти хотят построить храм Пресвятой Богородицы. Он может стать одним из крупнейших храмов юга страны. Здание храма будет находиться на двухэтажном стилобате, иметь высоту около восьмидесяти метров. В храме расположится крупнейшая по площади трапезная. Недавно администрация Краснодара в лучших традициях Остапа Бендера подвела итоги общественных обсуждений по строительству храма. 1920 человек приняли участие в обсуждениях. Из них около 90% высказались против строительства храма, но голоса против не были учтены.

Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР:

Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Мне хочется обратиться к Аркадию Юрьевичу Кулакову (митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию) и главе департамента по архитектуре и градостроительству администрации края Илье Владимировичу Позднякову, которые замыслили строить храм на набережной в Юбилейном. Должна вкратце коснуться биографий этих уважаемых лиц. По происхождению оба не кубанцы. Кулаков родился в Томске, а Поздняков из Калининграда. Судьба их к нам занесла, и решили они строить храм на нашей набережной.

Неужели эти умные, образованные и высокопоставленные люди ни разу не задались вопросом: почему это место не застроено? Богатый южный город. Каждая пядь земли стоит огромных денег. И вдруг пустой кусок земли в старом спальном районе на пересечении набережной и бульвара возле реки. Неужели ни один строительный олигарх с девяностых и по сию пору не сообразил воткнуть там многоэтажку и начать продавать квартирки с видом на Кубань? Все такие глупые в Краснодаре, что не решили этот кусок земли застроить? Да, в 2013-2017 годах жители отстояли набережную от застройки «Реновой». Но у «Реновы» и не было планов ставить многоэтажку на пересечении бульвара и набережной. Бетонные плиты, образующие ровную смотровую площадку, лежат там уже четверть века, много раньше, чем в 2019 году Вениамин Кондратьев открыл на набережной сквер. Депутатом ЗСК от Юбилейного много лет был глава строительной компании Батырбий Зулиевич Тутаришев. Он строил везде, где видел. В Юбилейном застроено многоэтажками все, что можно застроить. Но не этот кусок земли.

  • Юбилейный микрорайон © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Юбилейный микрорайон © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Собор или зеленая зона:

Главный вопрос, который беспокоит старожилов района, — что находится под землей на этом участке? Я, как и многие жители, выросшие здесь, помню, что в этом месте проходила труба ливневого коллектора — огромная, диаметром 1-1,5 метра. Именно она спасает проспект Чекистов от подтоплений. И теперь у нас, жителей, есть прямолинейные вопросы к господам Кулакову и Позднякову, а также к проектировщикам будущего храма.

  1. Проводились ли полноценные геологические и инженерные изыскания на этом участке?
  2. Есть ли на планах подземных коммуникаций крупный ливневый коллектор?
  3. Если он там есть, как строительство 80-метрового храма на стилобате повлияет на его функционирование и безопасность всей системы ливнеотведения микрорайона?

Мы хотим получить публичный и ясный ответ. Потому что если эти вопросы проигнорировать, Юбилейный рискует повторить судьбу Музыкального микрорайона. Мы любим свой район и не хотим, чтобы он утонул из-за чьей-то халатности или безразличия.

Благоустройство Краснодар общество РПЦ Строительство Церковь

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Мнения

Юбилейный — новый Музыкальный? Почему строительство нового храма может утопить микрорайон
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да. Крик о помощи с Черного моря
«Максимальные» блокировки. Почему в Краснодарском крае отключают мобильный интернет
Сакральная троица русской речи. Чем заменить матерную лексику
Пожалуй, хватит на сегодня интернета. Как жить в городе с регулярными шатдаунами
Все мнения

Новости

Сокровище, тайна, восстановление. В Краснодаре бесплатно покажут фильм-лекцию о Тутанхамоне
Военкоры и блогеры критикуют ограничения работы Telegram. Мессенджер — единственный стабильный способ связи в зоне СВО
В Краснодаре начался ремонт Сенного рынка. В пабликах новый дизайн здания уже сравнили со стадионом Галицкого
Колючие акулы, 270 видов водорослей и мазутная катастрофа. В Международный день Черного моря вспомнили про уникальность и экологические проблемы водоема
Коллектора из Краснодара оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозу убийством должнику. Это первый подобный случай в России
Полыхающая мансарда пятиэтажки в Сочи обрушилась из-за пожара. Спасатели вытащили из огня троих человек

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Вчера, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте