Читатели наверняка знают о той борьбе, которую ведут жители Юбилейного, защищая свою набережную от застройки. На пересечении Рождественской набережной и Платанового бульвара — на аллее 80-летия Краснодарского края — власти хотят построить храм Пресвятой Богородицы. Он может стать одним из крупнейших храмов юга страны. Здание храма будет находиться на двухэтажном стилобате, иметь высоту около восьмидесяти метров. В храме расположится крупнейшая по площади трапезная. Недавно администрация Краснодара в лучших традициях Остапа Бендера подвела итоги общественных обсуждений по строительству храма. 1920 человек приняли участие в обсуждениях. Из них около 90% высказались против строительства храма, но голоса против не были учтены.

Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Мне хочется обратиться к Аркадию Юрьевичу Кулакову (митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию) и главе департамента по архитектуре и градостроительству администрации края Илье Владимировичу Позднякову, которые замыслили строить храм на набережной в Юбилейном. Должна вкратце коснуться биографий этих уважаемых лиц. По происхождению оба не кубанцы. Кулаков родился в Томске, а Поздняков из Калининграда. Судьба их к нам занесла, и решили они строить храм на нашей набережной.

Неужели эти умные, образованные и высокопоставленные люди ни разу не задались вопросом: почему это место не застроено? Богатый южный город. Каждая пядь земли стоит огромных денег. И вдруг пустой кусок земли в старом спальном районе на пересечении набережной и бульвара возле реки. Неужели ни один строительный олигарх с девяностых и по сию пору не сообразил воткнуть там многоэтажку и начать продавать квартирки с видом на Кубань? Все такие глупые в Краснодаре, что не решили этот кусок земли застроить? Да, в 2013-2017 годах жители отстояли набережную от застройки «Реновой». Но у «Реновы» и не было планов ставить многоэтажку на пересечении бульвара и набережной. Бетонные плиты, образующие ровную смотровую площадку, лежат там уже четверть века, много раньше, чем в 2019 году Вениамин Кондратьев открыл на набережной сквер. Депутатом ЗСК от Юбилейного много лет был глава строительной компании Батырбий Зулиевич Тутаришев. Он строил везде, где видел. В Юбилейном застроено многоэтажками все, что можно застроить. Но не этот кусок земли.