В Краснодаре нашли другое место под строительство храма в ЮМР. Но жители все равно недовольны

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Строительство храма Пресвятой Богородицы перенесли в другое место Юбилейного микрорайона

4 октября администрация Краснодара опубликовала документы по планировке территории в Юбилейном микрорайоне. Из них следует, что власти нашли другое место для строительства церкви Пресвятой Богородицы.

Она появится на пересечении Платанового бульвара и Рождественской набережной рядом с имеющимся храмом Димитрия Солунского в первой очереди Аллеи 80-летия Краснодарского края (возле многоквартирных домов 15 и 19).

Замечания по проекту застройки будут принимать с 13 по 19 октября. Узнать об этих слушаниях подробнее можно здесь.

  • © Фото с сайта golos.krd.ru
    © Фото с сайта golos.krd.ru
  • © Фото с сайта golos.krd.ru
    © Фото с сайта golos.krd.ru

Общественник Виталий Черкасов сообщил порталу Юга.ру, что новое выбранное властями место все равно является зеленой зоной.

«Наши градостроители и архитекторы не понимают, что такое зеленая зона. Через время заложенную на аллее плитку можно снять и сделать на ее месте парк. Решение уровня «Тут все равно плитка — давай поставим храм» совершенно неправильное. Жители все равно будут бороться. Знаю настрой людей, они против нового места для церкви», — рассказал Черкасов.

Напомним, с осени 2024 года жители Юбилейного микрорайона выступают против строительства храма в зеленой зоне. 70-ти метровый комплекс собирались возводить от 25 до 51 домов на Рождественской набережной.

Активисты продолжают выходить на одиночные пикеты в преддверии общественных обсуждений по строительству храма.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска выделили на озеленение города больше 100 млн рублей. 

