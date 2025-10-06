В Краснодаре нашли другое место под строительство храма в ЮМР. Но жители все равно недовольны
Строительство храма Пресвятой Богородицы перенесли в другое место Юбилейного микрорайона
4 октября администрация Краснодара опубликовала документы по планировке территории в Юбилейном микрорайоне. Из них следует, что власти нашли другое место для строительства церкви Пресвятой Богородицы.
Она появится на пересечении Платанового бульвара и Рождественской набережной рядом с имеющимся храмом Димитрия Солунского в первой очереди Аллеи 80-летия Краснодарского края (возле многоквартирных домов 15 и 19).
Замечания по проекту застройки будут принимать с 13 по 19 октября. Узнать об этих слушаниях подробнее можно здесь.
Общественник Виталий Черкасов сообщил порталу Юга.ру, что новое выбранное властями место все равно является зеленой зоной.
«Наши градостроители и архитекторы не понимают, что такое зеленая зона. Через время заложенную на аллее плитку можно снять и сделать на ее месте парк. Решение уровня «Тут все равно плитка — давай поставим храм» совершенно неправильное. Жители все равно будут бороться. Знаю настрой людей, они против нового места для церкви», — рассказал Черкасов.
Напомним, с осени 2024 года жители Юбилейного микрорайона выступают против строительства храма в зеленой зоне. 70-ти метровый комплекс собирались возводить от 25 до 51 домов на Рождественской набережной.
Активисты продолжают выходить на одиночные пикеты в преддверии общественных обсуждений по строительству храма.
