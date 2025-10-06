В Краснодаре нашли другое место под строительство храма в ЮМР. Но жители все равно недовольны

4 октября администрация Краснодара опубликовала документы по планировке территории в Юбилейном микрорайоне. Из них следует, что власти нашли другое место для строительства церкви Пресвятой Богородицы.

Она появится на пересечении Платанового бульвара и Рождественской набережной рядом с имеющимся храмом Димитрия Солунского в первой очереди Аллеи 80-летия Краснодарского края (возле многоквартирных домов 15 и 19).

Замечания по проекту застройки будут принимать с 13 по 19 октября. Узнать об этих слушаниях подробнее можно здесь.