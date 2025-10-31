Ученые заявили, что после крушения танкеров Черное море стало чище, однако к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом

В Черном море ученые ЮФУ зафиксировали один из самых низких уровней загрязнений за 18 лет. Однако остатки мазута еще угрожают акватории

31 октября пресс-служба Южного федерального университета (ЮФУ) сообщила , что специалисты провели исследование для оценки масштабов последствий крушений танкеров в Керченском проливе в 2007 и 2024 годах. Как выяснилось, нынешний уровень загрязнения Черного моря нефтепродуктами — один из самых низких за последние 18 лет, несмотря на прошлогодний разлив мазута. «Данные показали значительные колебания концентраций нефтяных углеводородов в воде. Однако пики загрязнения, многократно превышающие норму, ожидаемо фиксировались сразу после крушений танкеров. Любопытно, что после катастрофы 2024 года такой летний всплеск загрязнения в 2025 году зафиксирован не был», — рассказали ученые.

С 2007 по 2025 год эксперты собрали 275 проб морской воды и 190 образцов нефтяных сгустков и пленок с побережья Краснодарского края. По данным ученых, пики загрязнения фиксировались сразу после крушений танкеров и в течение двух-трех летних сезонов после. Это связано с тем, что в теплую погоду процесс разрушения мазута ускоряется.

Низкий уровень загрязнения моря после ЧП в 2024 году эксперты связывают с масштабной очисткой пляжей Анапы и береговыми ландшафтами на месте происшествий.

«Песок Анапской пересыпи выступил в роли «якоря» и «фильтра», удерживая сгустки мазута и не давая им свободно мигрировать обратно в воду, в отличие от скалистых берегов Керченского пролива, где мазут годами оставался на поверхности», — добавили в ЮФУ.