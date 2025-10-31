В России ограничили регистрацию в Telegram и WhatsApp*. Новым пользователям больше не приходят СМС

  • © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp*

30 октября издание «Код Дурова» сообщило, что новым пользователям Telegram и WhatsApp* в России перестали поступать СМС-сообщения и звонки при регистрации. В РБК заявили, что эти данные порталу подтвердил источник в отрасли информационной безопасности.

«Код Дурова» пишет, что от российских операторов потребовали прекратить передачу СМС и звонков новым пользователям. Кто — не уточняется.

Операторы начали выполнять указание. По данным СМИ, это затронет в том числе уже зарегистрированных пользователей. В издании добавили, что СМС продолжают приходить, но не на все российские номера.

Напомним, 20 октября в России начались массовые сбои в работе WhatsApp* и Telegram. С перебоями столкнулись как минимум в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

22 октября Роскомнадзор признал блокировки популярных мессенджеров на юге России. Ведомство объяснило этой мерой «для противодействия преступникам».

Как писали Юга.ру, с 30 октября на территории Крыма ограничили работу Telegram и WhatsApp*.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

