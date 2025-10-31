В России ограничили регистрацию в Telegram и WhatsApp*. Новым пользователям больше не приходят СМС

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp*

30 октября издание «Код Дурова» сообщило, что новым пользователям Telegram и WhatsApp* в России перестали поступать СМС-сообщения и звонки при регистрации. В РБК заявили, что эти данные порталу подтвердил источник в отрасли информационной безопасности.

«Код Дурова» пишет, что от российских операторов потребовали прекратить передачу СМС и звонков новым пользователям. Кто — не уточняется.