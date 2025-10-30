На территории Крыма ограничили работу Telegram и WhatsApp*
30 октября «РИА Новости» сообщили, что в Крыму крупнейший региональный телеком-оператор «Волна» частично ограничил работу мессенджеров Telegram и WhatsApp*.
«Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор. Это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — проинформировали в компании.
Представители оператора добавили, что Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма рекомендует жителям полуострова установить отечественный мессенджер MAX.
Напомним, сбои в работе популярных в России мессенджеров WhatsApp* и Telegram начались 20 октября в районе 13:00. О невозможности общаться через приложения сообщали пользователи из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, а также Адыгеи и Ставропольского края.
Затем проблемы затронули жителей Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, включая Свердловскую и Новосибирскую области, а также Приморский и Хабаровский края. Трудности наблюдались как в мобильных, так и в десктопных версиях.
Днем 22 октября Роскомнадзор подтвердил, что принимает меры по «частичному ограничению» работы иностранных мессенджеров. Ведомство объяснило свои действия необходимостью «противодействия преступникам», которые якобы активно используют WhatsApp* и Telegram для мошенничества и вербовки.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.