Жители Краснодарского края пожаловались на сбой Telegram и WhatsApp*

В Краснодарском крае и других регионах юга 21 октября произошел сбой Telegram и сервиса WhatsApp*

21 октября около 13:00 в Краснодаре перестал работать Telegram. При этом многие пользователи сообщают, что мессенджер не работает через Wi-Fi или проводной интернет, а с мобильного интернета сервис загружается.

По данным сайта Сбой.рф, Краснодарский край на первом месте по количеству жалоб от пользователей — 32%, на втором месте Ростовская область — 13%, на третьем месте Волгоградская область — 9%.



На сайте Downdetector на первом месте по жалобам Волгоградская область, далее идут Ростовская область и Краснодарский край. На четвертой строчке — Адыгея, а на пятой — Северная Осетия.