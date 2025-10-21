Жители Краснодарского края пожаловались на сбой Telegram и WhatsApp*

Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае и других регионах юга 21 октября произошел сбой Telegram и сервиса WhatsApp*

21 октября около 13:00 в Краснодаре перестал работать Telegram. При этом многие пользователи сообщают, что мессенджер не работает через Wi-Fi или проводной интернет, а с мобильного интернета сервис загружается.

По данным сайта Сбой.рф, Краснодарский край на первом месте по количеству жалоб от пользователей — 32%, на втором месте Ростовская область — 13%, на третьем месте Волгоградская область — 9%.

На сайте Downdetector на первом месте по жалобам Волгоградская область, далее идут Ростовская область и Краснодарский край. На четвертой строчке — Адыгея, а на пятой — Северная Осетия.

«Необдуманное и вредительское действие»:

Читатели Юга.ру также сообщают о сбоях в работе приложения WhatsApp*. По данным сайта Сбой.рф, из Краснодарского края поступило до 50% жалоб, других южных регионов в списке нет. Сервис Downdetector фиксирует сбои в Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Как писали Юга.ру, власти признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

