РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России. Мессенджеры не работают вторые сутки

Адыгея, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram «для противодействия преступникам»

Предыстория: 21 октября около 13:00 в южных регионах РФ начались сбои в работе Telegram и WhatsApp*. Они повторились поздно вечером того же дня и утром 22 октября. 

22 октября источник в телекоммуникационной отрасли сообщил «РБК», что изменения в работе мессенджеров связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По его словам, «как только работы завершатся, все будет как прежде».

Независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин в беседе в агентством предположил, что нестабильная работа сервисов связана с доработкой властями правил блокировки звонков или отработкой возможности полной фильтрации. Он отметил, что блокировки обновляют «более-менее регулярно — новые сигнатуры тестируются на отдельных провайдерах или регионах».

В Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей:

В нескольких компаниях сотовой связи сообщили ТАСС, что операторы не ограничивали доступ в Telegram и WhatsApp* в южных регионах страны. При этом сбои в работе они подтвердили.

Позже Роскомнадзор официально признал ТАСС, что блокирует мессенджеры на юге России «для противодействия преступникам». В ведомстве объяснили это тем, что именно эти сервисы чаще всего используют для мошенничества. Когда РКН снимет ограничения, не уточняется.

Как писали Юга.ру, в России начали блокировать интернет и смс на иностранных сим-картах. Звонки еще работают.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

