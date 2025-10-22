РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России. Мессенджеры не работают вторые сутки
Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram «для противодействия преступникам»
Предыстория: 21 октября около 13:00 в южных регионах РФ начались сбои в работе Telegram и WhatsApp*. Они повторились поздно вечером того же дня и утром 22 октября.
22 октября источник в телекоммуникационной отрасли сообщил «РБК», что изменения в работе мессенджеров связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По его словам, «как только работы завершатся, все будет как прежде».
Независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин в беседе в агентством предположил, что нестабильная работа сервисов связана с доработкой властями правил блокировки звонков или отработкой возможности полной фильтрации. Он отметил, что блокировки обновляют «более-менее регулярно — новые сигнатуры тестируются на отдельных провайдерах или регионах».
В нескольких компаниях сотовой связи сообщили ТАСС, что операторы не ограничивали доступ в Telegram и WhatsApp* в южных регионах страны. При этом сбои в работе они подтвердили.
Позже Роскомнадзор официально признал ТАСС, что блокирует мессенджеры на юге России «для противодействия преступникам». В ведомстве объяснили это тем, что именно эти сервисы чаще всего используют для мошенничества. Когда РКН снимет ограничения, не уточняется.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.