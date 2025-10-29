Депутат Госдумы предложил вернуться к идее построить метро в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Парламентарий отметил, что в России 16 городов-миллионников, где проживает около 25% населения страны. Аксененко считает, что во многих из них транспортная инфраструктура не соответствует потребностям и нагрузке территории. Эту проблему может решить метро.

27 октября зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил , что направил в адрес Михаила Мишустина письмо с просьбой рассмотреть вопрос о разработке и утверждении федеральной программы строительства метро в российских городах-миллиониках. В списке значатся Челябинск, Омск, Уфа, Красноярск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь и Краснодар.

Напомним, строительство подземного метро в Краснодаре активно обсуждали осенью 2023 года. Тогда главный архитектор Кубани Илья Поздняков рассказал, что ветку необходимо тянуть от «старого центра». Стоимость проекта оценили в 95 млрд рублей.

В сентябре 2024-го заслуженный архитектор России Юрий Рысин объяснил, почему в Краснодаре не стоит строить метро и как разгрузить город. Он считает, что говорить о проекте подземки можно только после того, как в кубанской столице возведут новый северо-восточный микрорайон на 1500 га.

Эксперт убежден, что в Краснодаре необходимо развивать трамвайную сеть. По его мнению, этот экологичный и эффективный вид транспорта не требует больших затрат.

В июне 2025 года власти предложили запустить в Ростове-на-Дону монорельс. Жители выступили против и попросили развивать трамваи и строить метро.