В Краснодаре в районе кинотеатра «Аврора» изменят движение транспорта

Телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил , что с 13 октября изменится схема движения транспорта на пересечении улицы Красной и переулка Курганного. Подрядчик, который занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора», строит на этом участке сети водоотведения. В сентябре здесь уже частично ограничивали движение. С 13 октября работы продолжатся, но для этого дорожникам необходимо полностью перекрыть участок Курганного. Водителям не получится ни повернуть в переулок, ни выехать с него на улицу Красную.

Движение по Курганному временно станет двусторонним. Ограничения будут действовать две недели, но подрядчик планирует завершить работы раньше.

Напомним, что 1 августа в Краснодаре закрыли два подземника у кинотеатра «Аврора» до завершения его ремонта.



Реконструкция «Авроры» началась в 2015 году, но уже через год проект заморозили и начали поиски инвестора. В 2019 году власти Краснодара заключили с компанией Сергея Галицкого «Инвестстрой» соглашение о ремонте кинотеатра, которое оценили в 2,8 млрд рублей.

Работы планируют завершить до конца 2028 года, но в октябре 2024 года главный архитектор Краснодара Илья Чикаев называл более поздние сроки. Тогда в пресс-службе мэрии заявили, что он оговорился.