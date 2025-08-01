В Краснодаре два подземника у кинотеатра «Аврора» закрыли до завершения его ремонта

В связи реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре закроют подземные переходы со стороны улиц Красной и Шоссе Нефтяников

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что 1 августа закрыли два подземных перехода в районе «Авроры» со стороны улиц Красной и Шоссе Нефтяников. Это необходимо для переноса инженерных сетей, находящихся в зоне реконструкции кинотеатра. Во время строительных работ пройти с улицы Красной на Шоссе Нефтяников можно будет через улицу Офицерскую, а оттуда придется двигаться пешком до улицы Шоссе Нефтяников. Такой же маршрут будет действовать и в обратном направлении.

Также для пешеходов установят информационные щиты со схемой движения по адресам:

на улице Гаврилова (на бульваре);

возле подземного перехода на улице Красной;

возле подземного перехода на улице Офицерской;

на пересечении улиц Шоссе Нефтяников и Дзержинского;

возле подземного перехода на пересечении улиц Шоссе Нефтяников и Офицерской.

В мэрии отметили, что ограничения будут действовать до завершения всех работ.



Напомним, кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию в 2015 году, но уже через год проект заморозили и начали поиски инвестора. В 2019 году власти Краснодара заключили с компанией Сергея Галицкого «Инвестстрой» соглашение о ремонте кинотеатра, которое оценили в 2,8 млрд рублей.

Работы планируют завершить до конца 2028 года, но в октябре 2024 года главный архитектор Краснодара Илья Чикаев называл более поздние сроки. Тогда в пресс-службе мэрии заявили, что он оговорился.