Жителям Ставропольского края включают отопление. Почему так рано?

Глава Шпаковского округа Ставропольского края Игорь Серов сообщил, что с 29 сентября в школах и детских садах района будут включать отопление по заявкам.

Позднее глава Ставрополя Иван Ульянченко заявил, что в детских садах города отопительный сезон начнется 29 сентября. Батареи в больницах и поликлиниках будут включать по заявкам от руководителей. Также с 29 сентября отопление начнет работать в детских садах и школах Железноводска и Пятигорска.

А с 1 октября запустят котельные в Ессентуках — об этом сообщил глава города Владимир Крутников. Он отметил, что отопление будет подано во все здания, а не только в спецобъекты.

Жители Ставрополья ранее озвучивали свое мнение по поводу необходимости включения отопительной системы в связи с пониженной температурой воздуха. Так, в опросе, опубликованном изданием NewsTracker 27 сентября, 70% респондентов проголосовали за включение батарей.

29 сентября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что власти муниципалитетов края должны принимать решение о включении котельных, основываясь не только на мнении жителей и прогнозе погоды, но и на «здравом смысле». Также он напомнил, что по нормативам отопление в жилых домах включается после того, как среднесуточная температура продержится ниже 8 °С на протяжении пяти дней. Это не касается соцобъектов, так как тепло им подают по заявкам.