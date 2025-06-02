Власти Ставрополья предложили включить инфраструктурный сбор в тарифы ЖКХ

Ставропольский край

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  • © Фото пользователя wayhomestudio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wayhomestudio с сайта freepik.com

Губернатор Ставропольского края выступил с предложением включить инфраструктурный сбор в коммунальные платежи

26 мая пресс-служба администрации Ставропольского края сообщила, что губернатор региона Владимир Владимиров на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2025) предложил включить в платежи ЖКХ инфраструктурный сбор. Он считает, что это поможет найти недостающие средства для ремонта коммуникаций.

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По словам Владимирова, в коммунальную инфраструктуру Ставрополья необходимо вложить 185 млрд рублей. Губернатор отметил, что таких средств в бюджете региона нет. 

В Ставропольском крае этот сбор позволит вкладывать в модернизацию коммунальных сетей до 5,75 млрд рублей ежегодно. Сколько именно будет платить отдельный житель региона — пока неизвестно.

Также глава Ставрополья рассказал, что решить вопрос энергодефицитными территориями хотят к 2030 году.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче. Посмотреть график можно здесь.

Город ЖКХ Инфраструктура Ставрополь

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Власти Ставрополья предложили включить инфраструктурный сбор в тарифы ЖКХ
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