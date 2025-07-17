Губернатор Ставрополья предложил создать колл-центр по вопросам водоснабжения. Жители считают, что это не решит проблему

«Жарко, разбор воды больше. Первая мера, которую мы приняли, — минимизировали объем подключений по воде. Многие обижаются на нас, пытаются жаловаться в разные инстанции. Но пока мы нормальное водоснабжение не обеспечим, все решения будут приниматься исходя из стратегии развития Ставропольского края», — заявил Владимиров.

Предыстория. 10 июля на сайте change.org появилась петиция «Проблема с водоснабжением в Ставропольском крае». Авторы сообщили, что неоднократно обращались к местным властям, но никто из чиновников не реагирует на жалобы. 14 июля глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил Министерству ЖКХ региона проверить, как «Крайводоканал» отрабатывает обращения на устранение аварий.

По его словам, незнание о проводимых работах, сроках завершения, сроках подачи воды, возможности заказа подвоза вызывают ярую критику жителей региона. Он поручил создать отдельный колл-центр по проблеме водоснабжения, чтобы каждый человек мог дозвониться и пообщаться с диспетчером.

Такую мера понравилась не всем. В комментариях люди написали, что колл-центр не решит проблему. Приводим некоторые комментарии:

«Зачем раздавать поручения? Приезжайте к людям, которые без воды сидят, послушайте, что они вам в глаза скажут».

«О как. Вместо того, чтобы новые скважины бурить, резервуары-накопители строить, будет колл-центр».

«Очередная ересь. Лишь бы ничего не делать. Создадут рабочие места, посадят друзей и подружек на телефоны, будут мило посылать нас по инстанциям. От этого вода не появится».

«Честно говоря, такое ощущение, что над людьми просто издеваются».

«А чем колл-центр поможет? Посочувствуют? Или там профессиональные психологи будут работать по примеру «телефона доверия»?

«Зачем нам колл-центр? Может вы уже начнете ремонтировать сети водоснабжения, скважины и прочее».

«Лучше деньги, потраченные на кол-центр, на новые трубы направьте».

«Колл-центр будет перекидывать обращения на местную администрацию, а мы так и будем сидеть без воды».

В комментариях министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин написал, что решить проблему с водоснабжением в регионе невозможно в короткие сроки. Большинство сетей и объектов водоснабжения строили в середине прошлого столетия, они имеют высокую степень износа.

«Комплексная модернизация системы водоснабжения в крае началась в 2017 году и продолжается. В этом году министерством планируется пополнение трубной продукции на замену еще 61,3 км сетей. Среди запланированных работ — замена ветхих и аварийных водопроводов, ремонт и строительство канализационных и разводящих сетей, реконструкция очистных сооружений, строительство подводящих и разводящих водопроводных сетей», — заявил Рябикин.