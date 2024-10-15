Стало известно, когда в Краснодаре стартует отопительный сезон

В этом году в Краснодаре отопительный сезон начался 15 октября. На этой неделе ожидаются ночные заморозки

Телеграм-канал «Краснодартеплоэнерго» сообщил, что в Краснодаре 15 октября стартовал отопительный сезон. Это связано с тем, что к концу недели в столице Кубани прогнозируют значительное похолодание.



Согласно данным «Яндекс.Погоды», в выходные дни в Краснодаре ночью температура опустится до 7 °С. Также в отдельных районах региона похолодает до 0 °С.

С 15 октября жители Краснодара могут требовать у своих управляющих компаний включить отопление. Это касается домов, в которых за тепло платят с октября по апрель включительно, и, где оплата идет по факту потребления (показаниям приборов учета).



14 октября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что все многоквартирные дома города подготовили к отопительному сезону.

Напомним, что обычно отопительный сезон начинают, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднимается выше 8 °C. Это не касается соцобъектов, так как тепло им подают по заявкам.