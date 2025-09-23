В Краснодаре вид на парк или водоем увеличивает стоимость квартиры на 11,7% — аналитики

Аналитики сервиса Домклик, партнера Сбера, изучили, как вид из окна влияет на стоимость и предложение квартир на вторичном рынке в крупнейших городах России, включая Краснодар и Ростов-на-Дону

Исследование показало контраст между двумя крупнейшими южными городами: в Краснодаре вид на парк встречается в 7,2% объявлений и увеличивает стоимость «квадрата» на 11,7%, тогда как в Ростове-на-Дону, несмотря на расположение, видовых лотов меньше, а их влияние на цену скромнее.

Много ли в крупных городах России вторички с видом на природу?

Более 90% квартир на вторичном рынке в крупных городах России предлагают с видом на стандартные городские пейзажи — дворы или улицы. На этом фоне квартиры с видом на природу становятся уникальным предложением. По России вид на парк встречается в 4,3% объявлений, на лес — в 3,1%, а на водоем — всего в 2,5%.

В Краснодаре предложений с видом на парк почти вдвое больше, чем в среднем по России — 7,2%. Вид на водоем есть у 3,8% квартир, а на лес — у 2,7%.

В соседнем Ростове-на-Дону вид на воду — большая редкость. Таких вариантов в продаже всего 2,3%. Это связано с планировкой города: массовое жилье строили не вдоль берега. Чуть больше квартир «смотрят» на парк — 2,8%, а на лес — лишь 1%. Немного подобных предложений и в волжских городах — Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде, а также в Санкт-Петербурге. Хотя Петербург — морской порт, массовая застройка смещена к окраинам.

© Фото пресс-службы Сбера

Как вид влияет на цену? Вид на водоем — самая дорогая опция на вторичном рынке. В среднем по 20 крупным городам он увеличивает стоимость квадратного метра на 12,4%. Вид на парк поднимает цену на 5,5%, а на лес — на 4,1%.

Больше всего за вид на воду готовы платить в Самаре, Ставрополе, Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Там надбавка может достигать 20–50%. В Краснодаре наличие вида на природу — серьезный аргумент для роста цены. Панорама парка или водоема увеличивает стоимость «квадрата» на 11,7%. Вид на лес добавляет к цене 10%. В Ростове-на-Дону влияние скромнее: +7,7% за водоем, +6,3% за лес и +2,2% за парк.

© Фото пресс-службы Сбера

«Для семей вид на зеленую зону или воду — это не просто эстетика, а возможность иметь безопасное и доступное место для отдыха прямо под окнами. Для инвесторов же такие лоты могут демонстрировать высокую ликвидность и стабильный потенциал роста стоимости. Исследование рынка видовой недвижимости особенно актуально с учетом перехода Ростовской области к комплексному развитию территорий. Это новый приоритет донской градостроительной политики, когда застройщики возводят не только жилые дома, но и создают социальную инфраструктуру: парки, скверы, детские сады, поликлиники и т.д. Ожидаем, что со временем объявлений о продаже квартир с видами на леса, парки и водоемы в Ростове-на-Дону станет больше», — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.

При этом аналитики отмечают, что вид на парк или лес не всегда увеличивает стоимость жилья. Если зеленая зона находится на окраине с неразвитой инфраструктурой, цена может быть ниже.

Как проводили исследование? Аналитики изучили объявления о продаже квартир в 20 крупнейших городах России на конец августа 2025 года. В сервисе «Домклик» есть фильтр по виду из окна: улица, двор, парк, лес или водоем. Для каждой категории рассчитали медианную цену за квадратного метра и сравнили её со стоимостью квартир с обычным видом.