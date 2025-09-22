Мэрия Краснодара закрасила граффити-стену на Затоне, которую открывала как законное место для уличных художников

В Краснодаре на выходных чиновники наводили порядок у дворца спорта «Олимп»

20 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что участвовал в общегородском субботнике. Вместе с сотрудниками департамента транспорта и администрации Западного округа градоначальник наводил порядок у дворца спорта «Олимп» в парке 30-летия Победы.

Собравшиеся закрашивали рисунки в граффити-парке и собирали мусор на берегу Кубани.

Напомним, открыть граффити-парк у спорткомплекса «Олимп» планировали еще в 2016 году. В последний момент его администрация отказала. Под эти цели рассматривали еще четыре площадки.

В 2017 году в Краснодаре открылся первый граффити-парк на улице Сормовской, 216. Однако его ресурс быстро исчерпал себя.

Закрашенную сейчас граффити-стену длиной около 200 метров открыли на Затоне в 2018 году как законное место для самовыражения уличных художников. Тогда на ней оставили свои работы 25 мастеров со всей страны. Она обновлялась несколько раз в год, иногда в рамках согласованных с мэрией событий.

Как писали Юга.ру, 8 сентября 2025 года в Краснодаре коммунальщики закрасили арт-объект «Столпы». Его автор Виктор Линский не удивился.

