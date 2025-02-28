«Курортная романтика и лето». В Туапсе на бетонном заборе нарисовали 320-метровую картину

В Туапсе появится самый длинный арт-объект в России. Где он находится?

27 февраля Туапсинский балкерный терминал сообщил, что на ограждении предприятия появится самая длинная иллюстрация в России. Картина находится вдоль улицы Гагарина, ведущей от центра города к главному пляжу. Открытие запланировано на 4 марта.

В посте говорится, что это не граффити и не баннер. Это композитные алюминиевые панели с нанесенной печатью. Причем не отдельные фрагменты, а цельный авторский рисунок.



Видео 320-метрового полотна опубликовал уфимский телеграм-канал Mash Batash.