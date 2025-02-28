«Курортная романтика и лето». В Туапсе на бетонном заборе нарисовали 320-метровую картину

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала Mash Batash https://t.me/mash_batash/6952
    © Скриншот видео из телеграм-канала Mash Batash https://t.me/mash_batash/6952

В Туапсе появится самый длинный арт-объект в России. Где он находится?

27 февраля Туапсинский балкерный терминал сообщил, что на ограждении предприятия появится самая длинная иллюстрация в России. Картина находится вдоль улицы Гагарина, ведущей от центра города к главному пляжу. Открытие запланировано на 4 марта.

В посте говорится, что это не граффити и не баннер. Это композитные алюминиевые панели с нанесенной печатью. Причем не отдельные фрагменты, а цельный авторский рисунок.

Видео 320-метрового полотна опубликовал уфимский телеграм-канал Mash Batash.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Терминал Туапсе» https://t.me/TBT_Tuapse/951
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Терминал Туапсе» https://t.me/TBT_Tuapse/951

Проект по заказу туапсинского терминала разработало сочинское брендинговое агентство «Март», а непосредственно иллюстрации создала художница из Уфы Ирина Лисичкина, известная по книгам и настольным играм. 

«Мы остановились на идее сделать ярким и интересным путь к пляжу, показав курортную романтику и лето в Туапсе», — рассказал креативный директор агентства «Март» Ник Запорожский.

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Сама же художница рассказала, что в рисунках «спрятаны» пасхалки, отсылающие к произведениям мирового искусства.

«Я работала и с референсами, и с собственными наблюдениями и воспоминаниями о пляжном отдыхе. Некоторые забавные моменты появлялись в самом конце, например неравномерный загар одного персонажа — под футболку, шорты и носки», — приводит слова художницы издание Sostav.

Как писали Юга.ру, в центре Туапсе появился мурал с Николаем Дроздовым.

Искусство Курорты и туризм Туапсинский район Художники Черное море

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«Курортная романтика и лето». В Туапсе на бетонном заборе нарисовали 320-метровую картину
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