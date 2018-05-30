В Краснодаре на фестивале стрит-арта создадут 200-метровые граффити

Краснодарский край

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В краснодарском парке 30-летия Победы откроют второй в городе граффити-парк

Как сообщали Юга.ру, в парке на затоне 2 июня устроят фестиваль стрит-арта.

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С 10:00 до 19:00 25 художников из Краснодара, Волгограда, Ставрополя, Новороссийска и Ейска создадут на стене длинной около 200 метров панорамный рисунок. Райтеры уже подготовили эскизы, в основном это граффити-шрифты.

Для зрителей и гостей фестиваля подготовят концертную программу с выступлением краснодарских диджеев, сообщили в пресс-службе 
управления по делам молодежи Краснодара.

В 2013 году в краевом центре запустили проект «КраснодART». За это время художники создали 16 картин, среди которых самые большие граффити в Южном федеральном округе — на стене ТЦ «Арбат» «Начинаем погружение».

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Граффити-парк возле спорткомплекса «Олимп» собирались открыть в 2016 году. Однако, по словам руководителя проекта «КраснодART» Георгия Куринова, в последний момент администрация «Олимпа» отказала.

В 2017 году в Краснодаре открылся первый граффити-парк на улице Сормовской, 216.

Граффити Искусство Краснодар Молодежная политика стрит-арт Фестивали
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