В Краснодаре на фестивале стрит-арта создадут 200-метровые граффити

В краснодарском парке 30-летия Победы откроют второй в городе граффити-парк

Как сообщали Юга.ру, в парке на затоне 2 июня устроят фестиваль стрит-арта.

С 10:00 до 19:00 25 художников из Краснодара, Волгограда, Ставрополя, Новороссийска и Ейска создадут на стене длинной около 200 метров панорамный рисунок. Райтеры уже подготовили эскизы, в основном это граффити-шрифты.

Для зрителей и гостей фестиваля подготовят концертную программу с выступлением краснодарских диджеев, сообщили в пресс-службе

управления по делам молодежи Краснодара.

В 2013 году в краевом центре запустили проект «КраснодART». За это время художники создали 16 картин, среди которых самые большие граффити в Южном федеральном округе — на стене ТЦ «Арбат» «Начинаем погружение».