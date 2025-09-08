В Краснодаре коммунальщики закрасили арт-объект «Столпы». Почему их автор не удивлен?

«Все эти годы скульптурная группа жила своей жизнью. Не замечал, чтобы ее очищали от пыли, грязи, известковых отложений. После установки, выяснилось, что вода, орошающая газон, попадает на декоративную отсыпку, бетонные элементы вокруг каждого из «Столпов», имитирующие круги на воде, и на сами «березы», — рассказал Виктор Линский.

По словам художника, он был на связи с управляющими Вишняковским сквером, которые пообещали, что специалист настроит поливочную систему таким образом, чтобы вода не попадала на скульптуру. Однако этого, по всей видимости, так никто и не сделал. Через время на элементах скульптурной группы появился характерный оранжево-коричневый налет, а уже через год в нижних частях «берез» начали трескаться и постепенно осыпаться красочные слои.

«Единственной попыткой «реставрации» скульптуры, которую я заметил, было довольно грубое закрашивание многочисленных надписей и рисунков, появившихся после открытия на территории сквера скейт-парка. Мне кажется разумным и правильным продление жизни скульптуры в том виде, в котором она была задумана и создана. Думаю, это важно для жителей Краснодара, которые поддерживали и радовались установке современных скульптур в нашем городе и которые ценят не только прошлое, но хотят видеть вокруг себя элементы современной культуры. Также считаю, что установка в нашем постоянно развивающемся, но все еще провинциальном, с точки зрения архитектурного облика, городе трех современных скульптур — важное историческое событие, как бы пафосно это ни звучало. Горожане уже получили «прививку» современным искусством и современной садово-парковой архитектурой, сделанную Сергеем Галицким, который подарил городу и его жителям такой великолепный парк. Но не хотелось бы, чтобы парк «Краснодар» остался единственным островком новой эстетики, современных форм и смелых решений. Несмотря на все выше сказанное, я пока не уверен, что хочу предпринимать какие-то активные действия в отношении ситуации, связанной со скульптурой моего авторства», — добавил Линский.