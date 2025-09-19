Администрация Сочи не выплачивает компенсации пострадавшим от атаки БПЛА. В бюджете курорта нет на это денег

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Чиновники заявляют, что ни механизма выплат, ни денег в бюджете на помощь пострадавшим нет

Предыстория. В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Адлерский район Сочи. Один человек погиб. Осколки беспилотников повредили фасады домов и несколько автомобилей.

Также обломки частично разрушили мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому.

19 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что власти Сочи отказывают в выплатах пострадавшим от атаки БПЛА. При этом Следком признал жителей жертвами теракта, а мэр курорта Андрей Прошунин публично заявлял, что по поручению губернатора чиновники окажут людям всю необходимую помощь.

Однако когда пострадавшие пришли получать компенсации, власти им сообщили, что у курорта нет ни механизма выплат, ни средств в бюджете. Поэтому денег ждать не стоит.

Что касается восстановительных работ, то в администрации сообщили, что в поврежденных домах уже заменили окна. Кровлю, фасады, двери и ворота специалисты начнут чинить с 23 сентября.

Также власти заявили, что четырехэтажный дом по улице Пархоменко, 16 по решению суда в 2018 году признали самостроем. Это значит, что помощь его жителям и вовсе не положена.

  • Дом на Пархоменко, 16 в Сочи © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2024 года
    Дом на Пархоменко, 16 в Сочи © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2024 года

Как писали Юга.ру, суд обязал Минобороны выплатить миллион рублей пострадавшим от падения военного самолета в Ейске в 2022 году.

