В Краснодаре пройдет экспедиция по изучению фарфорового завода «Чайка». Приглашают студентов из разных городов
Телеграм-канал «Наследие фарфора Кубани» объявил набор в экспедицию, посвященную исследованию завода «Чайка» в Краснодаре. Она пройдет с 20 по 31 июля.
Подать заявку могут студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Всего ищут 18 человек, которые будут заниматься:
- оцифровкой и разработкой архива;
- поиском особо ценных изделий и их атрибуцией;
- разработкой концепции редевелопмента;
- реставрацией и архитектурой;
- созданием мероприятий для будущей локации;
- SMM, дизайном и фотографией;
- созданием мерча и другим.
Задачи можно выбрать самостоятельно, в работе помогут наставники.
Чайка, которая еще в полете:
Помимо этого, участников ждут экскурсии в парк «Краснодар», по историческому центру города, особнякам Екатеринодара и Всесвятскому кладбищу, а также посещение музея имени Коваленко.
Организаторы обещают:
- комфортную команду и новые знакомства;
- бесплатный проезд в Краснодар и обратно от места жительства;
- оплату проживания, питания и экскурсий;
- практику и кейс для портфолио.
Заявку можно заполнить по ссылке до 25 апреля.
В 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды.
В 2019 году производство в Краснодаре закрыли, а завод переехал в поселок Дружный в Белореченском районе.
Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года в Краснодаре на месте завода «Чайка» начали строить аквапарк за 14 млрд рублей.