В Краснодаре пройдет экспедиция по изучению фарфорового завода «Чайка». Приглашают студентов из разных городов

Для исследования наследия краснодарского завода «Чайка» ищут студентов от 18 до 35 лет. Заявки принимают до 25 апреля

Подать заявку могут студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Всего ищут 18 человек, которые будут заниматься:

Телеграм-канал «Наследие фарфора Кубани» объявил набор в экспедицию, посвященную исследованию завода «Чайка» в Краснодаре. Она пройдет с 20 по 31 июля.

Чайка, которая еще в полете:

Помимо этого, участников ждут экскурсии в парк «Краснодар», по историческому центру города, особнякам Екатеринодара и Всесвятскому кладбищу, а также посещение музея имени Коваленко.

Организаторы обещают:

комфортную команду и новые знакомства;

бесплатный проезд в Краснодар и обратно от места жительства;

оплату проживания, питания и экскурсий;

практику и кейс для портфолио.

Заявку можно заполнить по ссылке до 25 апреля.

В 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды.



В 2019 году производство в Краснодаре закрыли, а завод переехал в поселок Дружный в Белореченском районе.