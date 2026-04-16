В Краснодаре появились новые урны с изображением Екатеринодарской крепости. Их установили вместо баков с буквой «Е»

Жители Краснодара заметили на улицах новые урны — из бетона, с изображением крепости с герба города. На их покупку власти потратят почти 1 млн рублей

15 апреля анонимный телеграм-канал «Профессиональный дилетант» сообщил, что на улицах Краснодара появились новые урны. Они установлены в Комсомольском микрорайоне.

Урны выполнены из бетона и стилизованы под мрамор, на них изображена крепость — та, что размещена на гербе города. Привычной буквы «Е» — символа Екатеринодара, который присутствует на других мусорках с 2010 года, — на них нет. Вероятно, новые урны должны заменить старые черные баки из чугуна с позолоченными вензелями в виде буквы «Е».

Напомним, урны с вензелями, а также лавочки с символом Екатеринодара появились в Краснодаре в 2010 году при мэре Владимире Евланове, который руководил городом с 2004 по 2016 годы. Тогда обновление проходило в рамках программы «Краснодару — столичный облик», которую закрыли в 2015 году.



Урны и лавочки изготавливало ООО «КЗАХЛ» — уральский чугунолитейный завод, ныне входящий в группу «Мечел». В 2010 году в Краснодаре установили 502 урны, в 2011-м — 163.



С 2014 по 2020 годы появилась 2581 урна с буквой «Е». Всего на мусорки и лавочки власти потратили около 117 млн рублей.



В 2021 году представители администрации Краснодара сообщили Юга.ру, что закупка элементов благоустройства с буквой «Е» в дальнейшем не планируется.