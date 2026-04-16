В Краснодаре появились новые урны с изображением Екатеринодарской крепости. Их установили вместо баков с буквой «Е»
Жители Краснодара заметили на улицах новые урны — из бетона, с изображением крепости с герба города. На их покупку власти потратят почти 1 млн рублей
15 апреля анонимный телеграм-канал «Профессиональный дилетант» сообщил, что на улицах Краснодара появились новые урны. Они установлены в Комсомольском микрорайоне.
Урны выполнены из бетона и стилизованы под мрамор, на них изображена крепость — та, что размещена на гербе города. Привычной буквы «Е» — символа Екатеринодара, который присутствует на других мусорках с 2010 года, — на них нет. Вероятно, новые урны должны заменить старые черные баки из чугуна с позолоченными вензелями в виде буквы «Е».
Напомним, урны с вензелями, а также лавочки с символом Екатеринодара появились в Краснодаре в 2010 году при мэре Владимире Евланове, который руководил городом с 2004 по 2016 годы. Тогда обновление проходило в рамках программы «Краснодару — столичный облик», которую закрыли в 2015 году.
Урны и лавочки изготавливало ООО «КЗАХЛ» — уральский чугунолитейный завод, ныне входящий в группу «Мечел». В 2010 году в Краснодаре установили 502 урны, в 2011-м — 163.
С 2014 по 2020 годы появилась 2581 урна с буквой «Е». Всего на мусорки и лавочки власти потратили около 117 млн рублей.
В 2021 году представители администрации Краснодара сообщили Юга.ру, что закупка элементов благоустройства с буквой «Е» в дальнейшем не планируется.
Пока без крематория:
Информация о новых урнах размещена и на сайте «Госзакупок» — 10 апреля администрация Краснодара опубликовала тендер на их поставку. На это обратило внимание издание 93.RU.
В документе указано, что урны должны быть выполнены из бетона с добавлением мраморной крошки и покрыты лаком. На конструкцию необходимо нанести изображение Екатеринодарской крепости.
Всего власти планируют закупить 52 урны на сумму 985,4 тыс. рублей (по 18 950 рублей за каждую). Подача заявок завершится 22 апреля.
Журналисты 93.RU предположили, что урны, которые уже установлены в городе, могли быть приобретены по другому контракту, который найти на сайте «Госзакупок» не удалось.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года в Краснодаре в очередной раз заговорили о переименовании города в Екатеринодар.