В Краснодаре поставщика некачественного творога в местные школы оштрафовали на 4 млн рублей

Предыстория. 15 апреля в сети появилось видео, взятое из чата работников школьных столовых Краснодара. В ролике сотрудники общепита пожаловались, что им привезли покрытый плесенью творог. В тот же день Следственный комитет региона заявил, что проведет проверку.

16 апреля Муниципальный центр управления со ссылкой на городской департамент образования сообщил, что при приемке творога в нескольких школьных столовых выявили несоответствие качества продукции требованиям ГОСТ. Некачественную молочку вернули поставщику.