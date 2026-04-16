В Краснодаре поставщика некачественного творога в местные школы оштрафовали на 4 млн рублей

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Департамент образования отчитался о проверке школьного питания в Краснодаре

Предыстория. 15 апреля в сети появилось видео, взятое из чата работников школьных столовых Краснодара. В ролике сотрудники общепита пожаловались, что им привезли покрытый плесенью творог. В тот же день Следственный комитет региона заявил, что проведет проверку.

16 апреля Муниципальный центр управления со ссылкой на городской департамент образования сообщил, что при приемке творога в нескольких школьных столовых выявили несоответствие качества продукции требованиям ГОСТ. Некачественную молочку вернули поставщику.

За нарушение условий договора организация «Школьное питание» получила штраф 4 млн рублей. На производстве организовали внутреннее служебное расследование.

Также в департаменте образования опровергли сведения, что в школьные столовые Краснодара постоянно привозит просроченные продукты. Кроме того, проверка не выявила завышения цен у поставщика — закупочная стоимость не превышают лимит, установленный нормативными актами.

Напомним, за еду в учебных учреждениях кубанской столицы отвечает АНО «Школьное питание». Организация является муниципальной, ее в 2023 году учредили по инициативе местной мэрии. По данным журналиста Андрея Кошика, финансирование структуры в 2026 году составило 2,6 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в начале апреля жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты.

Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Число пострадавших от атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек
Число пострадавших от атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек
Паром из Краснодара в Адыгею
