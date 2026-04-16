Жители Краснодарского края могут наблюдать звездопад Лириды. Где и при каких условиях?

Первый весенний звездопад Лириды можно увидеть невооруженным глазом с 16 по 25 апреля

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что с 16 по 25 апреля жители Земли могут наблюдать невооруженным глазом первый весенний звездопад — Лириды. Пик метеорного потока придется на 22 апреля.

Наблюдать звездопад можно с вечера и всю ночь вплоть до рассвета при условии ясного и безоблачного неба. Согласно прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час.