Жители Краснодарского края могут наблюдать звездопад Лириды. Где и при каких условиях?
Первый весенний звездопад Лириды можно увидеть невооруженным глазом с 16 по 25 апреля
Пресс-служба Московского планетария сообщила, что с 16 по 25 апреля жители Земли могут наблюдать невооруженным глазом первый весенний звездопад — Лириды. Пик метеорного потока придется на 22 апреля.
Наблюдать звездопад можно с вечера и всю ночь вплоть до рассвета при условии ясного и безоблачного неба. Согласно прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час.
Для тех, кто хочет увидеть Лириды, следует смотреть на восточный горизонт. Ориентиром может служить звезда Вега, находящаяся в созвездии Лиры. Радиант (видимая точка вылета метеоров) располагается немного правее Веги. Рекомендуется наблюдать за областью неба между линией горизонта и Вегой.
Специалисты советуют смотреть любой метеорный поток подальше от огней — например, в горах или за городом, где меньше светового загрязнения.
Звездопад Лириды образуется из остатков кометы Тэтчер (C/1861 G1). Когда она подходит достаточно близко к звезде, происходит выброс пыли и частиц, которые формируют орбитальный след. Первое упоминание потока датируется 687 годом до нашей эры.
