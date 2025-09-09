В Сочи обломки беспилотника повредили памятник ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн

В Сочи восстановят пострадавший от атаки БПЛА мемориал фронтовику Сергею Троепольскому

Предыстория. В ночь на 9 сентября Адлерский район Сочи атаковали БПЛА. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Он погиб.

9 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что мониторинговая группа завершила обход пострадавшей территории Адлерского района.

Осколки беспилотников повредили фасады семи домов и несколько автомобилей. Специальные службы уже приступили к ликвидации последствий.

Обломки БПЛА частично разрушили мемориал летчику, фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому. Власти заявили, что памятник восстановят.

Стало известно, что скончавшийся в результате атаки беспилотника мужчина был уроженцем Липецка. Семья погибшего получит в качестве компенсации 500 тыс. рублей. Также власти обещают оказать поддержку жителям поврежденных домов.

Памятник летчику Сергею Троепольскому долгое время был заброшен. Его восстановили в 2009 году. В Первую мировую войну Троепольский оборонял Лондон и Париж, а в годы Великой Отечественной войны доставлял секретные директивы. Могила героя находится в районе сочинского аэропорта.

Как писали Юга.ру, 5 сентября власти Краснодарского края запретили публиковать фото последствий атак БПЛА и работы ПВО.

