В Сочи обломки беспилотника повредили памятник ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн

В Сочи восстановят пострадавший от атаки БПЛА мемориал фронтовику Сергею Троепольскому

Предыстория. В ночь на 9 сентября Адлерский район Сочи атаковали БПЛА. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Он погиб.

9 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что мониторинговая группа завершила обход пострадавшей территории Адлерского района.

Осколки беспилотников повредили фасады семи домов и несколько автомобилей. Специальные службы уже приступили к ликвидации последствий.