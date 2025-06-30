В Новороссийске жители квартир, пострадавших от атаки БПЛА, два месяца ждут помощи от властей

Власти Новороссийска рассказали, когда начнут восстанавливать поврежденные БПЛА дома

Предыстория: В ночь на 3 мая Новороссийск атаковали БПЛА. В результате повреждена 231 квартира, шесть из которых сильно разрушены. Пострадали пять человек.



12 мая мэр Новороссийска заявил, что жителям, пострадавшим от атаки, выплатят компенсации. 22 мая глава города рассказал, что средства получили 265 человек. Всего подтвердили факт проживания и предоставили документы 441 человек.

30 июня телеграм-канал «Kub Mash» сообщил, что жители Новороссийска, чьи квартиры пострадали после атаки БПЛА, почти два месяца ждут помощи администрации. По данным телеграм-канала, мэр выделил на восстановление домов почти 13 млн рублей. Но пока в квартирах не залатали трещины и дыры в фасаде.

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Некоторым жильцам выплатили компенсацию в размере 150 тыс. рублей, но на ремонт этих денег не хватит. Работы не могут начать, пока разрушен фасад.



Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности замглавы города Рафаэль Бегляров в своем телеграмм-канале. Он заявил, что восстанавливать пострадавшие квартиры начнут 1 июля. Согласно договору, работы должны завершить в течение 60 дней.



Речь идет о ремонте квартир и общего имущества в домах по адресам: улица Суворовская, 71 и шоссе Мысхакское, 59В. Власти уже назначили подрядчика.