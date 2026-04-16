В Сочи для создания гольф-курорта за 24 млрд рублей изменят назначение земель

Краснодарский край

Распечатать

  Гольф © Фото drobotdean, сайт freepik.com
    Гольф © Фото drobotdean, сайт freepik.com

Инвестпроект по созданию международного гольф-комплекса в Сочи реализуют в рамках комплексного развития территорий

16 апреля «Эксперт Юг» сообщил, что в Сочи для строительства гольф-курорта стоимостью 24 млрд рублей изменят назначение земель. Проектом занимается группа компаний «Мантера» в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона на запрос редакции ответили, что инвестор совместно с заинтересованными органами местного самоуправления и исполнительной власти прорабатывают вопрос создания международного спортивного комплекса. Точные сроки еще предстоит определить.

Читайте также:

Согласно данным властей, сейчас в правила землепользования и застройки Сочи вносят изменения, чтобы виды разрешенного использования земельных участков соответствовали целям проекта.

О планах строительства в Сочи круглогодичного гольф-курорта с чемпионским полем на 18 лунок стало известно в 2024 году. Инвестором выступает бывший глава Кубани Александр Ткачев. Тогда необходимый объем вложений оценивался в 28,3 млрд рублей, а срок реализации был назначен на 2027-2028 годы.

Объект должен появиться в Адлерском районе Сочи на площади порядка 166 гектаров. В планах создать гольф-поле, академию гольфа с тренировочными полями, теннисные корты, открытый бассейн, гостиницу, 300 шале и вилл, клубный дом, эко-ферму.

В феврале председатель совета директоров ГК «Мантера» Александр Ткачев встретился с президентом Владимиром Путиным и заявил, что строить международный гольф-центр начнут в 2027 году.

Александр Ткачев Гольф Деньги Инвестиции Курорты и туризм Сочи Спорт Спортивное строительство Строительство

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте