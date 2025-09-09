В Сочи в результате атаки беспилотников погиб человек

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото nariart, freepik.com
    © Фото nariart, freepik.com

В ночь на 9 сентября Сочи атаковали БПЛА

9 сентября в 02:49 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на курорте объявлена угроза атаки беспилотников. В 03:49 ее отменили.

В 04:21 градоначальник сообщил, что в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Его родным обещают оказать всю необходимую помощь.

Читайте также:

Всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов — фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.

По данным Минобороны, в ночь на 9 сентября дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 15 БПЛА над акваторией Черного моря, 2 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Крыма.

Аэропорт Сочи некоторое время был закрыт. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме — кратковременные ограничения не повлияли на график, задержки более двух часов есть только у трех рейсов.

Как писали Юга.ру, 5 сентября власти Краснодарского края запретили публиковать фото последствий атак БПЛА и работы ПВО.

СВО смерть Сочи

Все материалы по теме:

Новости

В Сочи в результате атаки беспилотников погиб человек
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Дракула» Люка Бессона
«Пыль в глазах. Дорожных знаков нет». Жители Краснодара раскритиковали объезд Западного Обхода
В Кабардино-Балкарии установили стенды о дресс-коде для туристов
В Краснодаре коммунальщики закрасили арт-объект «Столпы». Почему их автор не удивлен?
Генпрокуратура требует вернуть «Ростовводоканал» государству

Лента новостей

Реклама на сайте