В Сочи в результате атаки беспилотников погиб человек

В 04:21 градоначальник сообщил , что в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Его родным обещают оказать всю необходимую помощь.

9 сентября в 02:49 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил , что на курорте объявлена угроза атаки беспилотников. В 03:49 ее отменили .

Всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов — фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.

По данным Минобороны, в ночь на 9 сентября дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 15 БПЛА над акваторией Черного моря, 2 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Крыма.

Аэропорт Сочи некоторое время был закрыт. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме — кратковременные ограничения не повлияли на график, задержки более двух часов есть только у трех рейсов.