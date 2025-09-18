В Сухуме на несколько дней запретили купаться в море из-за прорыва канализации

В связи с этим власти Сухума попросили жителей и гостей курорта воздержаться от купания на несколько дней. В администрации предупредили, что плавать в загрязненной воде запрещено.



Специалисты уже устраняют проблему и выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, что на курортах Краснодарского края сброс сточных вод в море происходит регулярно. В августе 2020 года канализационную трубу прорвало в Геленджике, а в сентябре прокуратура нашла глубоководный выпуск нечистот в акваторию в Туапсе.



В 2021 году Азовское море загрязнили сточные воды темрюкской канализации. В 2022 году вред Черному морю неочищенными водами нанес «Водоканал» Сочи. Тогда суд обязал его выплатить почти 5,5 млн рублей.



Также в июне 2025 года жители Новороссийска пожаловались на сброс канализационных вод в реку Озерейка, которая впадает в Черное море. Горожане не первый раз говорят об этой проблеме.