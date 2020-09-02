В Туапсе прокуратура нашла место, где в Черное море сбрасывали сточные воды

Краснодарский край

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Прокуратура Кубани потребовала от администрации Туапсе отремонтировать глубоководный выпуск сточных вод в море

Туапсинская межрайонная прокуратура во время проверки установила, что на глубоководном выпуске, который эксплуатирует «ЖКХ Туапсе», есть повреждения. Сточные воды сбрасываются в Черное море, на что долгое время не обращали внимания органы местного самоуправления курорта.

Прокурор обратился в суд и потребовал признать бездействие администрации незаконным. Также он обвинил муниципальное унитарное предприятие в надлежащей организации водоотведения, ремонта глубоководного выпуска, содержанию его в исправном состоянии.

Туапсинский городской суд удовлетворил требования прокурора и предоставил учреждению время, чтобы исправить допущенные нарушения. «ЖКХ Туапсе» должны до конца года устранить сброс сточных вод в Черное море, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Туапсинский район Черное море Экология

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