В Туапсе прокуратура нашла место, где в Черное море сбрасывали сточные воды

Туапсинская межрайонная прокуратура во время проверки установила, что на глубоководном выпуске, который эксплуатирует «ЖКХ Туапсе», есть повреждения. Сточные воды сбрасываются в Черное море, на что долгое время не обращали внимания органы местного самоуправления курорта.

Прокурор обратился в суд и потребовал признать бездействие администрации незаконным. Также он обвинил муниципальное унитарное предприятие в надлежащей организации водоотведения, ремонта глубоководного выпуска, содержанию его в исправном состоянии.

Туапсинский городской суд удовлетворил требования прокурора и предоставил учреждению время, чтобы исправить допущенные нарушения. «ЖКХ Туапсе» должны до конца года устранить сброс сточных вод в Черное море, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.