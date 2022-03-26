«Водоканал» Сочи считает, что не загрязнял Черное море. Ранее суд назначил коммунальщикам штраф 5,5 млн рублей

Коммунальщики утверждают, что штраф назначили из-за проблем с документами в 2019 году

25 марта на сайте Росприроднадзора опубликовали новость о том, что Арбитражный суд Краснодарского края обязал выплатить почти 5,5 млн рублей «Водоканал» Сочи. Его обвинили в нанесении вреда Черному морю неочищенными сточными водами. От этого пострадали расположенные рядом рыбхозяйства.

Юга.ру заметили, что это не первый случай загрязнения водоемов коммунальщиками. Так, в январе 2022 года Росприроднадзор отсудил у «Водоконала» Сочи 83,5 млн рублей за загрязнение рек. А в декабре 2021 года — 63,5 млн рублей, причиной штрафа стала разница между заявленным и реальным сбросами загрязняющих веществ в водные объекты. В Росприроднадзоре подчеркивали, что просьбы возместить ущерб добровольно коммунальщики проигнорировали.

Мы обратились за комментариями в сочинский «Водоканал», чтобы узнать, в чем причина регулярных проблем с экологией. В пресс-службе сочинского «Водоканала» новость о загрязнении Черного моря назвали «фейком». Причину штрафа там объяснили сложностями с документами:

«Данные нарушения выявлены в декабре 2019 года. Основной причиной стало отсутствие у предприятия экологической документации, регламентирующей осуществление сброса в водные объекты (разработанных и утверждённых нормативов допустимых сбросов). В 2021 году Кубанским бассейновым водным управлением были утверждены нормативы допустимых сбросов в Черное море для очистных сооружений канализации, находящихся в эксплуатации Водоканала. Отметим, что качество сбрасываемых сточных вод полностью соответствует утверждённым нормативам. Так, по итогам проверки Росприроднадзора в сентябре 2021 года превышений не установлено».

В прес-службе «Водоканала» уверяют, что на предприятии создали управление, которое следит за воздействием на окружающую среду. По словам коммунальщиков, они уделяют большое внимание модернизации очистных сооружений, а также технологиям повышения эффективности очистки сточных вод.

На вопросы, получили ли коммунальщики решение суда и планируют ли его оспаривать, в «Водоканале» Сочи оперативно ответить не смогли.