Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре

Предыстория. В декабре 2023 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале пообещала подготовить видеоответы по наиболее острым экологическим вопросам регионов, набравшим наибольший отклик в комментариях. Краснодарский край стал лидером по числу обращений.



Среди ключевых проблем — слив канализации в реку Кубань, сжигание рисовой соломы, сбор и переработка отходов, нарушения в работе мусорных полигонов, массовая вырубка деревьев.

21 августа краснодарский активист Виталий Черкасов сообщил, что ему удалось получить ответы на некоторые волнующие горожан вопросы.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала, что в 2024 году ведомство выявило 23 точки несанкционированных стоков в Кубань и выдало шесть предостережений администрации Краснодара. По словам чиновницы, «Краснодар Водоканал» проигнорировал запрос по уменьшению негативного воздействия на реку Кубань.