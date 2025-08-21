Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре

  • Канализационные стоки вокруг Тургеневского моста © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
Росприроднадзор отчитался, как решает экологические проблемы в Краснодаре

Предыстория. В декабре 2023 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале пообещала подготовить видеоответы по наиболее острым экологическим вопросам регионов, набравшим наибольший отклик в комментариях. Краснодарский край стал лидером по числу обращений.

Среди ключевых проблем — слив канализации в реку Кубань, сжигание рисовой соломы, сбор и переработка отходов, нарушения в работе мусорных полигонов, массовая вырубка деревьев.

21 августа краснодарский активист Виталий Черкасов сообщил, что ему удалось получить ответы на некоторые волнующие горожан вопросы.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала, что в 2024 году ведомство выявило 23 точки несанкционированных стоков в Кубань и выдало шесть предостережений администрации Краснодара. По словам чиновницы, «Краснодар Водоканал» проигнорировал запрос по уменьшению негативного воздействия на реку Кубань.

Не «грязная», но «загрязненная»:

Радионова добавила, что в 2025 году никто из жителей не жаловался на сбросы канализации в водоем. Кроме того, в 2023-2025 годах Росприроднадзор направил в адрес губернатора Краснодарского края десять информационных писем с изложением проблемных вопросов в области обращения с отходами и возможных негативных последствий.

«На мой взгляд, администрация города и края демонстрирует свою недееспособность. Как и федеральный контролирующий орган. А городские депутаты и псевдообщественники из общественных палат молчат годами», — считает активист Виталий Черкасов.

Как писали Юга.ру, на активиста Виталия Черкасова составили административный протокол за то, что он поливал деревья на Рождественской набережной водой из реки.

