Азовское море загрязнили сточные воды темрюкской канализации

9 сентября в Росприроднадзоре сообщили, что «Темрюк-Водоканал» незаконно сбрасывал сточные воды в Азовское море

Сотрудники Росприроднадзора выяснили, что «Темрюк-Водоканал», который эксплуатирует очистные сооружения канализации в городе, незаконно сбрасывал сточные воды в Азовское море.

Против организации возбудили дело по ст. 7.6 (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований).

Специалисты подсчитают, какой ущерб водоканал причинил водному объекту, сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора.

Напомним, в середине августа власти Анапы запретили купаться на некоторых пляжах из-за загрязнения моря. Позже запретили плавать в Азовском море из-за того, что морская вода не соответствовала нормам.