Жители Новороссийска снова пожаловались на сброс канализационных вод в реку Озерейка

«Четко видны границы. Видимо, слив был большой с Абрау или полигона. Четко видно грязь в море, купаться явно опасно», — комментирует на видео женщина.

19 июня в телеграм-канале «Глебовский округ — Актуальное» появились видео, снятые в курортном поселке Южная Озереевка под Новороссийском. На кадрах видно огромное серое пятно, которое распространилось от места впадания реки Озерейка в Черное море на всю прибрежную линию пляжа.

Кроме того, местные жители регулярно жалуются на неприятный запах на побережье. При этом пляж в Южной Озереевке считается официально разрешенным местом для купания.

Эколог Георгий Каваносян сообщил, что именно в этих местах в апреле волонтеры нашли четырех мертвых дельфинов — три совсем маленьких и одного «подростка». По его словам, качество воды и сливы прежде всего бьют по китообразным.

Напомним, 26 марта во время тушения пожара на полигоне в Новороссийске сошел «мусорный оползень». В этот же день фильтрат потек в реку Озерейка. Власти Новороссийска это подтвердили.

7 апреля эколог заявил, что фильтрат мог перетечь в Черное море. Позже это подтвердили спутниковые снимки.

10 апреля Роспотребнадзор признал пляжи Новороссийска безопасными для пользования, но ничего не упомянул о территории отдыха в Южной Озереевке.