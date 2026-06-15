В Краснодаре сухо, по краю — небольшие дожди и ветер: прогноз погоды на Кубани на понедельник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Кубани 15 июня

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 15 июня, на Кубани ожидается переменная облачность. Ночью и днем возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 12–14 м/с, в отдельных районах — до 15–20 м/с.

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Ночью в регионе похолодает до 10–15 °C, а днем воздух прогреется до 24–28 °C. В горах температура воздуха ночью — 8–13 °C, днем — 11–16 °C. На Черноморском побережье ночью — 16–21 °C, днем потеплеет до 27 °C.



В Краснодаре в начале рабочей недели осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 15–17 °C, днем — 26–28 °C.