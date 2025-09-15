ИНСИТИ построит в Краснодаре парк Русского географического общества

Парк площадью почти 15 гектаров заложат в формирующемся микрорайоне ИНСИТИ. Тематическую локацию создадут к 180-летию старейшей общественной организации страны.

Русское географическое общество (РГО) основали в 1845 году по приказу императора Николая I. Одно из старейших географических обществ в мире сегодня объединяет профессиональных географов, экологов, путешественников и общественных деятелей — всех, кто изучает Россию и помогает сохранять ее природные богатства. Региональные отделения Общества работают во всех 89 субъектах страны. Краснодарское региональное отделение РГО создали 17 декабря 1946 года. По итогам 2024 года оно возглавило рейтинг РГО. С 2019 года отделение реализует проект «Трамвай РГО» : по Краснодару курсируют 15 вагонов с информацией о выдающихся ученых, путешественниках и их открытиях. В 2020 году у ТРК «Сити Центр» установили скульптурную композицию «45-я параллель», а в день 85-летия края открыли первое в регионе географфити , посвященное путешественнику и члену РГО Сергею Дудко.

Участникам конкурса предстоит разработать свежие идеи для современного и гармоничного пространства. Оно должно стать новой точкой притяжения для отдыха и развивающего досуга. Один из ключевых элементов — пешеходные маршруты, которые познакомят с историей великих географических открытий, достижениями отечественных путешественников, а также природой и историей России.

Подобного региона нет ни в России, ни в Европе:

«Краснодарский край станет первым регионом, где откроют тематический парк старейшей общественной организации страны. Это будет не просто площадка для отдыха, а новое культурное пространство, где мы планируем проводить фестивали, выставки и другие образовательно-просветительские мероприятия, популяризирующие географию, природу и историко-культурное наследие России. Парк РГО станет важнейшим общественным пространством столицы нашего края», — рассказал председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

«Для нас большая честь быть причастными к такому крупному проекту. Имея опыт создания общественных пространств в Краснодаре, мы используем лучшие наработки для обустройства нового масштабного парка, который займет особое место на карте России. Уверены, конкурс позволит привлечь наиболее креативные и современные проекты, а победитель сможет войти в историю города и края как автор одного из первых в стране парков Русского географического общества», — сказал учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов.

Как поучаствовать в конкурсе эскизов?

Подать заявку может команда от одного до пяти человек до 9 ноября 2025 года. Подробности и техническое задание — в Положении о конкурсе.

Награждение победителей пройдет 25 ноября. Они получат денежные сертификаты: 100 000 рублей — за первое место, 75 000 — за второе и 50 000 — за третье.

Вопросы можно задать по телефону +7 (952) 878-28-17 (Яна Олеговна Нино) или отправить на на почту nino.y@incitystroy.ru.