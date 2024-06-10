Подобного региона нет ни в России, ни в Европе. Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края
Какая она, природа Краснодарского края? Глазами обывателя — вечноцветущая, ярко-зеленая, пропитанная солнцем. А вот у исследовательницы Светланы Литвинской, возглавляющей региональное Российское географическое общество, взгляд на вопрос шире: описание заняло три плотно заполненных 400-страничных иллюстрированных тома под общим названием «Заповедная природа Кубани».
Литвинская рассказала Юга.ру о годах, ушедших на монументальный труд, и объяснила, чем уникальна кубанская природа.
— У меня такое впечатление, что вся Россия скоро будет в Краснодарском крае. Тут уже, как говорится, дело не в книгах, а так, видите, политика сложилась, — с нескрываемым переживанием начала беседу Светлана Литвинская. — Книги на турпоток совершенно не влияют, но могут повлиять на то, чтобы люди относились к нашему краю немножко с большим уважением, бережнее.
Сказать, что трехтомный труд был создан в ответ на запрос времени, будет ошибкой. Первые страницы были написаны, когда весь мир охватила пандемия коронавируса, а сбор материала начался и того раньше — тридцать лет назад, когда Литвинская делала первые шаги в науке.
— Материал накапливался всю жизнь. А книга изначально планировалась одна и гораздо тоньше — в формате краткой характеристики заповедного фонда Краснодарского края. Но вмешался ковид — я тяжело заболела и не смогла вовремя сдать эту рукопись. Время сдачи материала перенесли, а я продолжила работать. Сначала РГО выпустило один том. Но материала осталось очень много, запасы пополнило еще и Минприроды. Когда все сложилось воедино, получилось три тома. Решили издавать все. Честно признаться, материал есть и на четвертый-пятый.
Автор трехтомника сказала, что при написании книг стояла одна, но многогранная задача: показать значимость заповедных территорий края — от заказников до природных парков и памятников. Работа над книгой хотя и частично совпала с ковидной изоляцией, по большей части велась «в полях» — географически в Западном Предкавказье, Восточном Приазовье, на Западном Кавказе, побережьях Азовского и Черного морей.
— За всю жизнь удалось посетить более 400 охраняемых территорий, описание которых вошло в трехтомник. Со времен учебы в аспирантуре я веду полевые дневники: записываю все по старинке от руки в тетрадь. Это уникальный материал. В отличие от писателей, сидящих за письменным столом, мне требуется бродить по заповедникам. Но это не совсем походы — дело не в эстетическом наслаждении. У меня два образования: я биолог и географ. Это помогает видеть не только растение, но и ландшафт вокруг — замечать детали в общей картине. Поэтому и трехтомник получился не кратким административным справочником для ученых, а подробным и интересным для всех, кого привлекает природа края.
«Заповедная природа Кубани» состоит из трех томов, объединяющих исторический, географический, экологический взгляды на заповедные территории региона. Названия томов:
Том 1: «Заповедники, заказники».
Том 2: «Природные парки, рекреационные зоны, памятники природы».
Том 3: «Памятники природы, дендропарки, ботанические сады, лесопарки».
В первом томе после вступительных слов губернатора Кубани и вице-президента РГО следуют четыре раздела:
• История изучения и охраны редких природных объектов.
• Биомы Западного Кавказа и Западного Предкавказья.
• Деградация уникальных природных комплексов и биологического разнообразия Краснодарского края.
• Заповедный фонд Краснодарского края.
В первом — историческом — разделе Литвинская возводит заповедное дело к языческому восприятию природы у народов Кавказа. Далее она описывает природоохранную деятельность казаков при освоении Кубани в XIX веке и завершает современным формированием особо охраняемых зон в Краснодарском крае.
Самый объемный — четвертый раздел, о заповедном фонде региона. Первый том содержит описание заповедников (их три — Кавказский биосферный, Утриш и Сочинский нацпарк), заказников (22) и природных парков.
Во втором томе продолжается подраздел природных парков (всего их четыре). Далее Литвинская описывает четыре прибрежных природных комплекса, один лиманно-плавневый комплекс, семь рекреационных зон регионального значения.
Далее исследовательница переходит к памятникам природы — они завершают второй том и начинают третий:
— ландшафтные (всего их 8, например, гора Собербаш и Гуамское ущелье);
— комплексные (всего их 15, например, Дантово ущелье и Суджукская лагуна);
— геолого-геоморфологические (например, грязевые вулканы);
— гидрологические и гидрогеологические (например, источники, водопады и т.п.);
— палеонтологические;
— ботанические (достижения лесного хозяйства, дендрарии, аллеи, лесопарки и т.п.).
И все-таки, какая она, природа Краснодарского края? Ответ автора однозначен: уникальная.
— По разнообразию ландшафтов и его концентрации на столь небольшой территории подобного региона в России не найдется. Да и в Европе тоже. Ко мне приезжали коллеги из Германии, чтобы познакомиться с ландшафтами. Проехав по нашим местностям, они были удивлены, как «в шаговой доступности» можно увидеть все разнообразие биомов, то есть экосистем — начиная от степи до высокогорных лугов.
У Литвинской была возможность сравнить природу родного края с другими территориями на планете: бывала она и в Амазонии, поднималась на Килиманджаро.
— У меня безумное желание все время куда-то ехать, видеть новое. Я просто задыхаюсь в городе, зато оживаю на природе, получаю новые силы, эмоции. Это просто моя жизнь, я не могу иначе. Мой сын говорит: «Мам, ну что ты все время ездишь, ты уже и так все знаешь». А ничего подобного — природу нельзя оставлять без внимания. За годы исследований и наблюдений в природе, конечно, произошли изменения. Периодически удается открывать и новые виды.
В исторической главе первого тома Литвинская приводит характерные сведения: в 2004 году инвентаризация установила, что изученность памятников природы неудовлетворительна — 397 исследованных против 250 неисследованных. Времени с тех пор прошло немало, но Литвинская уверена, что изучено далеко не все, а исследования нуждаются в гораздо большей поддержке государства и меценатов.
— Сейчас мы изучаем восточные районы Краснодарского края. У нас есть две территории очень малоизученные. Это отроги Ставропольской возвышенности, которые заходят к нам на территорию края, и Отрадненский район, юго-восток которого граничит с Карачаево-Черкесией. Крупных работ о природе этих районов нет. В июне снова поедем и, думаю, обязательно обнаружим что-то новое.
А недавно я ездила в Курганинский район по охраняемым природным территориям. Зашли мы в Курганинский лес, который хотят заповедать. Я посмотрела и ахнула — этот лес состоит из клёна полевого. Я вообще не видела в Краснодарском крае, чтобы был лес из этого вида. Это совершенно неожиданно и говорит о ценности края, понимаете? Но надо, чтобы люди все-таки берегли то, что нам дано. Это самое сложное — научить человека беречь.
Краснодарскому краю и всему югу страны грозит опустынивание:
Не реже находок обнаруживаются и утраты. Виной тому и климатические изменения.
— В мае 2023 года я поднималась на гору Шизе и видела, что она покрыта ковылем. Красота невероятная. В этом году думаю: сейчас поднимусь туда, буду собирать ковыли… Поднялась, а гора пустая: ковылей нет. Погода этого года — безумная апрельская жара — моментально сожгла всю молодую поросль. А началось похолодание — пожухли орхидеи.
Литвинская убеждена, что больший вред природе приносит человек. Описывая объекты трехтомника, автор приводит антропогенные изменения в абзацах, посвященных экологическим проблемам. Причем угрозу исчезновения для видов представляют не только масштабные строительные работы и освоение территорий, но и, казалось бы, невинные действия туристов.
Например, в Анапе непросто живется подснежнику складчатому — его регулярно собирают на букеты и даже выкапывают с луковицами, не говоря уже о загрязнении территории, особенно вблизи поселений.
В 2023 году в РФ запустили карту экологических проблем:
Травмируют зеленые территории и модные теперь квадроциклы: например, Плесецким водопадам, можно сказать, не повезло, они удобно расположены для использования этого вида транспорта. Такие подробности об угрозе со стороны туризма есть в описаниях почти каждого объекта в трехтомнике.
— Не так давно ездила по Геленджикскому району и, к сожалению, отметила, что уже одного вида нет, популяция уничтожена, другая популяция нарушена... Сейчас нужно максимально выделить те территории, которые еще сохранились, чтобы хотя бы их от застройки оградить, проложить строгие тропы для передвижения туристов, как в национальных парках других стран. Я всегда говорила, что мы живем в мире трех «э» — это экология, энергетика и экономика. Но обычно приоритеты расставляют так — экономика, энергетика, экология. А если бы на первом месте стояла экология, государство бы выиграло, ведь и экономика, и энергетика зависят от экологии. Но экология — это длительный процесс, а экономика — сиюминутное решение, вот в чем проблема.
Редакция Юга.ру узнала у пресс-службы Минприроды Краснодарского края, что трехтомник Литвинской «Заповедная природа Кубани» не поступит в открытую продажу. Издание должно быть доступно в библиотеках школ, университетов и муниципалитетов, однако в министерство пока не поступали заявки на получение экземпляров. Сотрудница пресс-службы уточнила, что «этот процесс только запущен».