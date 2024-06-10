Какая она, природа Краснодарского края? Глазами обывателя — вечноцветущая, ярко-зеленая, пропитанная солнцем. А вот у исследовательницы Светланы Литвинской, возглавляющей региональное Российское географическое общество, взгляд на вопрос шире: описание заняло три плотно заполненных 400-страничных иллюстрированных тома под общим названием «Заповедная природа Кубани». Литвинская рассказала Юга.ру о годах, ушедших на монументальный труд, и объяснила, чем уникальна кубанская природа. — У меня такое впечатление, что вся Россия скоро будет в Краснодарском крае. Тут уже, как говорится, дело не в книгах, а так, видите, политика сложилась, — с нескрываемым переживанием начала беседу Светлана Литвинская. — Книги на турпоток совершенно не влияют, но могут повлиять на то, чтобы люди относились к нашему краю немножко с большим уважением, бережнее. Сказать, что трехтомный труд был создан в ответ на запрос времени, будет ошибкой. Первые страницы были написаны, когда весь мир охватила пандемия коронавируса, а сбор материала начался и того раньше — тридцать лет назад, когда Литвинская делала первые шаги в науке. — Материал накапливался всю жизнь. А книга изначально планировалась одна и гораздо тоньше — в формате краткой характеристики заповедного фонда Краснодарского края. Но вмешался ковид — я тяжело заболела и не смогла вовремя сдать эту рукопись. Время сдачи материала перенесли, а я продолжила работать. Сначала РГО выпустило один том. Но материала осталось очень много, запасы пополнило еще и Минприроды. Когда все сложилось воедино, получилось три тома. Решили издавать все. Честно признаться, материал есть и на четвертый-пятый.

Трехтомник «Заповедная природа Кубани» Светланы Литвинской © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Трехтомник «Заповедная природа Кубани» Светланы Литвинской © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Автор трехтомника сказала, что при написании книг стояла одна, но многогранная задача: показать значимость заповедных территорий края — от заказников до природных парков и памятников. Работа над книгой хотя и частично совпала с ковидной изоляцией, по большей части велась «в полях» — географически в Западном Предкавказье, Восточном Приазовье, на Западном Кавказе, побережьях Азовского и Черного морей.

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— За всю жизнь удалось посетить более 400 охраняемых территорий, описание которых вошло в трехтомник. Со времен учебы в аспирантуре я веду полевые дневники: записываю все по старинке от руки в тетрадь. Это уникальный материал. В отличие от писателей, сидящих за письменным столом, мне требуется бродить по заповедникам. Но это не совсем походы — дело не в эстетическом наслаждении. У меня два образования: я биолог и географ. Это помогает видеть не только растение, но и ландшафт вокруг — замечать детали в общей картине. Поэтому и трехтомник получился не кратким административным справочником для ученых, а подробным и интересным для всех, кого привлекает природа края. «Заповедная природа Кубани» состоит из трех томов, объединяющих исторический, географический, экологический взгляды на заповедные территории региона. Названия томов:



Том 1: «Заповедники, заказники».

Том 2: «Природные парки, рекреационные зоны, памятники природы».

Том 3: «Памятники природы, дендропарки, ботанические сады, лесопарки».



В первом томе после вступительных слов губернатора Кубани и вице-президента РГО следуют четыре раздела:



• История изучения и охраны редких природных объектов.

• Биомы Западного Кавказа и Западного Предкавказья.

• Деградация уникальных природных комплексов и биологического разнообразия Краснодарского края.

• Заповедный фонд Краснодарского края.



В первом — историческом — разделе Литвинская возводит заповедное дело к языческому восприятию природы у народов Кавказа. Далее она описывает природоохранную деятельность казаков при освоении Кубани в XIX веке и завершает современным формированием особо охраняемых зон в Краснодарском крае.

Подробнее о содержании трехтомника «Заповедная природа Кубани» Самый объемный — четвертый раздел, о заповедном фонде региона. Первый том содержит описание заповедников (их три — Кавказский биосферный, Утриш и Сочинский нацпарк), заказников (22) и природных парков.



Во втором томе продолжается подраздел природных парков (всего их четыре). Далее Литвинская описывает четыре прибрежных природных комплекса, один лиманно-плавневый комплекс, семь рекреационных зон регионального значения.



Далее исследовательница переходит к памятникам природы — они завершают второй том и начинают третий:



— ландшафтные (всего их 8, например, гора Собербаш и Гуамское ущелье);

— комплексные (всего их 15, например, Дантово ущелье и Суджукская лагуна);

— геолого-геоморфологические (например, грязевые вулканы);

— гидрологические и гидрогеологические (например, источники, водопады и т.п.);

— палеонтологические;

— ботанические (достижения лесного хозяйства, дендрарии, аллеи, лесопарки и т.п.).

И все-таки, какая она, природа Краснодарского края? Ответ автора однозначен: уникальная. — По разнообразию ландшафтов и его концентрации на столь небольшой территории подобного региона в России не найдется. Да и в Европе тоже. Ко мне приезжали коллеги из Германии, чтобы познакомиться с ландшафтами. Проехав по нашим местностям, они были удивлены, как «в шаговой доступности» можно увидеть все разнообразие биомов, то есть экосистем — начиная от степи до высокогорных лугов.

Трехтомник «Заповедная природа Кубани» Светланы Литвинской © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

У Литвинской была возможность сравнить природу родного края с другими территориями на планете: бывала она и в Амазонии, поднималась на Килиманджаро. — У меня безумное желание все время куда-то ехать, видеть новое. Я просто задыхаюсь в городе, зато оживаю на природе, получаю новые силы, эмоции. Это просто моя жизнь, я не могу иначе. Мой сын говорит: «Мам, ну что ты все время ездишь, ты уже и так все знаешь». А ничего подобного — природу нельзя оставлять без внимания. За годы исследований и наблюдений в природе, конечно, произошли изменения. Периодически удается открывать и новые виды. В исторической главе первого тома Литвинская приводит характерные сведения: в 2004 году инвентаризация установила, что изученность памятников природы неудовлетворительна — 397 исследованных против 250 неисследованных. Времени с тех пор прошло немало, но Литвинская уверена, что изучено далеко не все, а исследования нуждаются в гораздо большей поддержке государства и меценатов. — Сейчас мы изучаем восточные районы Краснодарского края. У нас есть две территории очень малоизученные. Это отроги Ставропольской возвышенности, которые заходят к нам на территорию края, и Отрадненский район, юго-восток которого граничит с Карачаево-Черкесией. Крупных работ о природе этих районов нет. В июне снова поедем и, думаю, обязательно обнаружим что-то новое. А недавно я ездила в Курганинский район по охраняемым природным территориям. Зашли мы в Курганинский лес, который хотят заповедать. Я посмотрела и ахнула — этот лес состоит из клёна полевого. Я вообще не видела в Краснодарском крае, чтобы был лес из этого вида. Это совершенно неожиданно и говорит о ценности края, понимаете? Но надо, чтобы люди все-таки берегли то, что нам дано. Это самое сложное — научить человека беречь.

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Не реже находок обнаруживаются и утраты. Виной тому и климатические изменения. — В мае 2023 года я поднималась на гору Шизе и видела, что она покрыта ковылем. Красота невероятная. В этом году думаю: сейчас поднимусь туда, буду собирать ковыли… Поднялась, а гора пустая: ковылей нет. Погода этого года — безумная апрельская жара — моментально сожгла всю молодую поросль. А началось похолодание — пожухли орхидеи. Литвинская убеждена, что больший вред природе приносит человек. Описывая объекты трехтомника, автор приводит антропогенные изменения в абзацах, посвященных экологическим проблемам. Причем угрозу исчезновения для видов представляют не только масштабные строительные работы и освоение территорий, но и, казалось бы, невинные действия туристов. Например, в Анапе непросто живется подснежнику складчатому — его регулярно собирают на букеты и даже выкапывают с луковицами, не говоря уже о загрязнении территории, особенно вблизи поселений.

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