Жители Дагестана дважды в месяц платили за свет из-за мошенничества экс-поставщика. Компания похитила почти 830 млн рублей

Дагестан

11 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что житель Каспийска заключил договор  с компанией «Каспэнергосбыт» на поставку электроэнергии и регулярно оплачивал счета. При этом 3 сентября мужчина получил новые квитанции, по которым у него образовался долг перед компанией «Дагэнерго».

Позже выяснилось, что с 1 августа 2025 года ассоциация «НП Совет Рынка» решила, что единственный поставщик света в регионе — компания ПАО «Россети Северный Кавказ» (филиал «Дагэнерго»). Предыдущий поставщик электроэнергии «Каспэнергосбыт» должен был передать все договоры с физлицами новому. Но он это не сделал и продолжил собирать средства за ресурс, поставляемый другой компанией. По этой причине жителю Каспийска пришлось дважды оплачивать одни и те же услуги.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры России, теперь директора «Каспэнергосбыта» Замира Абдурагимова обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Также был задержан и его подельник, экс-директор компании «Электрон» Капал Кимпаев. Он пытался скрыться от следствия в Коста-Рике, но его экстрадировали в Россию. Как выяснило следствие, по этой схеме они смогли украсть почти 830 млн рублей. 

Однако проблемы с квитанциями на электроэнергию после задержания двух фигурантов дела в Дагестане не прекратились. 3 сентября жителям пришли сообщения о задолженности за электричество от «Дагэнерго». Представители компании эти рассылки опровергли. Кто их отправлял — неизвестно.

Напомним, что в Дагестане долги предприятий ЖКХ за электроэнергию достигли 6,4 млрд рублей, в сам регион вошел в топ-5 рейтинга по наименьшим расходам на ЖКУ.

Как писали Юга.ру, в Дагестане жители села вынуждены самостоятельно строить новый водопровод. Для работ они собрали 1 млн рублей.

