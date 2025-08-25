Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан вошли в топ-5 регионов РФ по наименьшим расходам на ЖКУ

25 августа «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов РФ по расходам на ЖКУ за 2024 год. Лидером стала Новгородская область с наибольшим количеством затрат — 6,6 тыс. рублей в месяц. Это примерно 13,6% от потребительских расходов.

По данным экспертов, меньше всех тратили на жилищно-коммунальные услуги в Ингушетии (4,6% от потребительских расходов, 3,5 тыс. рублей в месяц), Кабардино-Балкарии (6%, 4,5 тыс. рублей), Астраханской области (6,1%, 3,7 тыс. рублей) и Дагестане (6,2%, 4 тыс. рублей).

Республика Адыгея заняла седьмое место в рейтинге с ежемесячными расходами на ЖКУ в 4,5 тыс. рублей, что составляет 7,3% от потребительских затрат в регионе. Севастополь оказался на девятой строчке (7,4%, 3,9 тыс. рублей), Краснодарский край — на 28 строчке (8,5%, 5 тыс. рублей), Ставропольский край — на 45 (9,2%, 5,5 тыс. рублей), Ростовская область — на 48 (9,4%, 5,8 тыс. рублей), а Крым — на 68 (10,7%, 5,3 тыс. рублей).